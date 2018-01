A Fidel Osorio Mujica no le duró mucho su escondite. El sujeto responsable de haber asesinado a sus tres hijos, de intentar asesinar a su ex pareja con un cuchillo y, no contento con ello, de incendiar la vivienda de su familia, ya se enfrentará a la justicia.

Estos crímenes los cometió en Huaraz, región Áncash. En su afán de huir de su responsabilidad, fugó hacia la capital. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) lo capturó este último viernes en el distrito de El Agustino .

Inmediatamente, este sábado por la mañana, fue trasladado nuevamente a la provincia en donde intentó quitarles la vida a toda la familia de su ex pareja, quien se negó a retomar la relación sentimental con él.

Osorio Mujica fue conducido a la Fiscalía de Huaraz para las interrogaciones e investigaciones del caso. Sobre él, pesan los delitos de homicidio calificado de tres menores de edad y tentativa de feminicidio.

Las tres víctimas, quienes perdieron la vida por el incendio provocado, contaban con 10, 11 y 17 años. La mujer agraviada responde al nombre de Lizbeth Karina Serafín Minaya y sufrió cortes en la cara.