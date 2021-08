Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la región Ancash, Prociencia, unidad ejecutora del Concytec, ha destinado un monto de S/. 5, 749,650.00 millones de soles para el financiamiento de 7 proyectos ejecutados por entidades públicas y privadas que fortalecen los sectores priorizados: ambiente, salud y agroindustria y elaboración de alimentos.

Estas iniciativas resultaron ganadoras de las convocatorias: incorporación de investigadores, proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico y proyectos integrales.

La Universidad Nacional del Santa (UNS), viene ejecutando un proyecto que consiste en el desarrollo de productos extruidos saludables con alto contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante a partir de harina de granos andinos (quinua, kiwicha, cañihua). Esta iniciativa que corresponde a la convocatoria “Proyectos integrales”, busca obtener un producto alimenticio, funcional y viable para una posterior producción y comercialización a escala industrial que contribuya con el desarrollo de la región Ancash – Chimbote.

La UNS también realiza el proyecto “Aplicación de herramientas ómicas y de edición genética en la producción e investigación de organismos acuáticos de importancia comercial en el Perú”, el cual ha incorporado a su equipo, investigadores de entidades de Argentina y México. Esta propuesta tiene por finalidad lograr una mayor producción acuícola para consumo local o fines comerciales en beneficio del país.

Además, las propuestas atienden al sector agroindustrial, a través de un proyecto que busca optimizar procesos que permitan mejorar la calidad de la cerveza artesanal tipo ale, conocidas por su fermentación alta, debido a que su transformación es realizada por cepas Saccharomyces cerevisiae, cuyas levaduras son muy diversas y cuentan con una elevada diversidad genética.

En las cervecerías artesanales es una práctica bastante común extraer la levadura al término de la producción de un lote de cerveza, y utilizarla en la fermentación de una nueva, lo que implica una significativa reducción en gastos operativos. Sin embargo, la falta de información científica sobre parámetros de interés productivo genera que las levaduras sean reutilizadas de forma indiscriminada, práctica que podría afectar la calidad del producto final. Es por ello que esta iniciativa que se encuentra en la etapa de ejecución del diseño experimental en la primera fermentación seriada, ha considerado los parámetros de proceso y el control de calidad los cuales permitirán bajar los costos de producción sin alterar el producto. Próximamente este proyecto realizará en Chimbote un taller presencial para dar a conocer y degustar la calidad de esta cerveza que permitirá contribuir con el desarrollo económico y competitivo de la región.

La convocatoria proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, financia dos proyectos que impactan al sector ambiental, ambos liderados por investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el primero consiste en identificar la distribución espacio-temporal de permafrost en el Perú adaptando o aplicando modelos matemáticos, mediante el empleo de imágenes satelitales y variables climáticas. También, mediante el uso de drones con tecnología de impresoras 3D recopilarán información en campo. Todo ello con la finalidad de generar una base geoespacial donde se pueda visualizar la distribución y formas del permafrost en el Perú y los datos asociados a este, a fin de ser de utilidad para los tomadores de decisiones y en función a las respuestas de nuestro país frente al cambio climático.

En esa misma línea el segundo proyecto que beneficia este sector consiste en dar a conocer el impacto social, económico y ambiental del retroceso glaciar en la biodiversidad marino – lacustre para proponer la aplicación de los resultados con miras a la sostenibilidad ambiental y desarrollo social.

Por su parte, la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, favorece al sector salud mediante una propuesta que busca determinar y comparar la prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica de causas no tradicional (ERCnt) entre agricultores de caña de azúcar y personas no agricultoras de 18 a 60 años residentes de la localidad de San Jacinto, Ancash. Según el estudio los agricultores de la industria de caña de azúcar presentan mayor prevalencia e incidencia de ERCnt en comparación con las personas que no se dedican a esa actividad. Esta iniciativa propone una evaluación que mejore la calidad de vida y salud de estas personas.

