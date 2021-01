La joven cumpleañera que fue fotografiada en el interior de la comisaría de Huarmey, región de Áncash, señaló que denunciará por daños psicológicos a los efectivos policiales que la detuvieron cuando celebraba su onomástico, y por haber difundido la imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Se trata de Nicolle Medina Sánchez (22), quien rompió su silencio para hacer de conocimiento público las acciones legales que tomará contra los agentes que la intervinieron el pasado jueves 14 de enero, esto mientras festejaba su cumpleaños en un restaurante durante horario del toque de queda, informó RPP Noticias.

“Uno de los policías dijo, ‘lleven la torta para tomarle la foto con la torta’ (...) todavía me decía ‘pero sonríe, bájate con la mascarilla’, le dije que el protocolo no es que me baje la mascarilla. (Me dijo) ‘yo quiero que te la bajes’”, comentó la indignada la joven.

“Estoy de acuerdo que no debí hacer una fiesta, pero como les digo no fue una fiesta, sino fue una Reunión familiar (sic). Es una humillación bien grande hacia mí. Está prohibido tomar una foto con mi torta y eso es lo que han hecho”, expresó.

La madre de la joven víctima, Marta Sánchez, reconoció el error que cometió pero, precisó que tomará medidas contra los policías por presuntamente haber acosado sexualmente a su hija, señaló el referido medio.

“Los voy a denunciar por daños psicológicos hacia mi hija, por bullying, por todo lo que le han hecho, porque esto no se hace. Ha sido una fiesta familiar. Sí he hecho mal por celebrar esa fiesta, soy consciente y lo asumo”, sentenció.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo, se pronunció y rechazó este accionar de los agentes de la Policía Nacional en contra de Nicolle Medina Sánchez (22), por haber difundido la polémica fotografía que se hizo viral en las redes sociales. Asimismo, el organismo defensor pidió a la Inspectoría de la PNP que inicie una investigación del caso.

ANTECEDENTES

La intervenida Nicolle Medina, estaba realizando una fiesta en un restaurante en pleno toque de queda, sin embargo, fue sorprendida por los efectivos de la comisaría de Huarmey quienes llegaron y encontraron bebidas alcohólicas en el lugar.

Además, observaron que los asistentes no respetaban el distanciamiento social e incluso no hacían uso correcto de las mascarillas. En ese sentido, los agentes llevaron a la mujer y a los asistentes hasta la dependencia policial, donde en una de sus instalaciones, la cumpleañera apareció en una foto junto con su colorida torta, según el citado medio.

