El Juzgado Anticorrupción del Santa (Áncash) dictó cuatro años de prisión efectiva contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, por el delito de colusión simple en el caso SISA. Además, tendrá que pagar una reparación civil de S/ 200.000 a favor del Estado.

El juez Joseph Arequipeño consideró que César Álvarez se coludió con un representante de la empresa SISA para la elaboración del perfil técnico del Proyecto Especial de Chinecas en el 2009.

César Álvarez fue también inhabilitado por cuatro años. Sin embargo, fueron absueltos otros procesados porque no se encontró responsabilidad penal. Según el magistrado, no se ha probado que hubo sobravalorización, pues no se actuó una pericia contable sino un peritaje de ingeniería.

De esta manera, el juez Arequipeño desestimó el monto de la reparación civil de S/ 5 millones a S/ 200 mil.

Vale precisar que el exgobernador regional de Áncash ha sido condenado a ocho años de cárcel por el delito de colusión agravada en el caso de la carretera Chacas-San Luis. El Ministerio Público denunció que la empresa Odebrecht pagó una coima de US$ 2,4 millones para ser favorecida ilegalmente con este proyecto vial.