El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) presentó los resultados del proyecto de investigación “Evaluando los efectos de la exposición a labores de la industria de caña en la función renal de agricultores”, liderado por la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (ULADECH).

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales (ERCnt) es un importante problema de salud pública en el mundo. Según estudios, sus factores de riesgo son ocupacionales. Por ello, el presente proyecto ha enfocado sus esfuerzos en los siguientes puntos: Primero, determinar y comparar la prevalencia e incidencia de ERCnt entre agricultores de caña de azúcar y personas no agricultoras de 18 a 60 años residentes de San Jacinto, Áncash.

Segundo, determinar y comparar el efecto de la exposición a determinadas labores de la industria cañera (agricultores: cortador caña, sembrador y cortador de semillas; no agricultores: personal administrativo y trabajador de fábrica) durante un periodo de 12 meses en los biomarcadores de la lesión renal de estas personas. Para lograrlo, encuestadores capacitados se acercaron a los participantes para la evaluación clínica en los establecimientos de salud. Los cuestionarios y protocolos para el recojo de esos datos son los mismos en las fases del estudio, a fin de garantizar la comparabilidad y facilitar el análisis de datos longitudinales.

“Nuestra iniciativa permitió que los agricultores partícipes conocieran su condición de salud y factores de riesgo a los que están expuestos. Asimismo, la empresa tuvo conocimiento sobre el estado de salud de sus trabajadores participantes en el estudio y los riesgos de exposición a fin de que puedan invertir en su salud y bienestar, ello se traduce en mayor producción, buen clima laboral y minimización de costos de atención médica”, señaló la doctora Janina Bazalar Palacios, investigadora principal del proyecto.

También señaló que esta investigación ha permitido detectar factores ocupacionales y orientar las medidas de prevención. A largo plazo, incurriría en menores costos de atención y tratamiento de ERCnt, esto en beneficio de sus colaboradores y familias que dependen de sus labores.

Durante el cierre del proyecto, el equipo de investigación compartió los siguientes logros, como la publicación de artículos científicos que fueron desarrollados a partir de la evaluación basal del estudio. Ambos artículos fueron publicados en International Journal of Epidemiology, Occupational risk factors for declined kidney function among field and non-field sugarcane workers in Perú, y Mental health among farmers and non-farmers at sugar cane industry: occupational health study in Perú.

Asimismo, la investigación se presentó en el World Congress of Epidemiology a partir del desarrollo de la tesis de pregrado “Estrés por calor y biomarcador de lesión renal en agricultores y trabajadores no agricultores de la Industria de Caña de azúcar, San Jacinto, 2019″ y de la tesis “Deshidratación y biomarcador de lesión renal en agricultores y trabajadores no agricultores de la Industria de Caña de azúcar, San Jacinto, 2019″. Finalmente, la internacionalización del estudio, en la The Disadvantaged Populations eGFR Epidemiology Study (DEGREE).

En el evento de presentación de resultados, que se desarrolló de manera virtual, participaron la MSc. Janina Bazalar, investigadora principal; MSc. Jessica Zafra y PhD MSc Juan Carlos Bazo coinvestigadores del estudio; los profesionales del equipo, Jeison Murga; Karla Álvarez; Yuby Mariños; María Contreras; Freddy Muñante; Angello Quevedo; y Yord Quispe. Asimismo, el proyecto contó con la colaboración del C.S. Santa Rosa (MINSA), CAP I San Jacinto (EsSalud), ULADECH Católica. Además, la colaboración internacional de la Isla Network, DEGREE Study del Reino Unido.

Para la ejecución de este proyecto, la ULADECH Católica, recibió financiamiento por parte de Prociencia, unidad ejecutora del Concytec, con apoyo del Banco Mundial.

De esta manera, Concytec y Prociencia ratifican su compromiso de seguir apoyando proyectos que impacten en el desarrollo del Perú y seguir avanzando hacia la transformación del país que todos los peruanos y peruanas anhelan.

