Tras realizar un tamizaje colectivo a los adultos mayores albergados en el asilo San José, ubicado en la provincia de Casma, región de Áncash, los médicos del hospital de dicha jurisdicción confirmaron que 79 de estas personas dieron positivo al coronavirus.

La prueba se produjo luego que doce trabajadores del albergue, días atrás, también dieran positivo al COVID-19 cuando se les practicó las pruebas rápidas.

En ese sentido, el director del hospital de Casma, Edgar Álvarez, sostuvo que en total se practicaron 97 pruebas rápidas a los huéspedes de este asilo en la provincia ancashina.

“Los resultados de los exámenes al personal que cuida a los ancianos fue una alarma para nosotros, por eso hemos tenido que tomar acciones inmediatas para velar por el bienestar de estos adultos mayores, que, como sabemos, son población vulnerable”, indicó a la Agencia Andina.

La hipótesis que sostiene Álvarez es que el personal llevó el virus al asilo porque al concluir sus labores varios empleados retornan a sus viviendas ubicadas, en algunos casos, en zonas donde hay alto nivel de contagio.

Según detalló el director del hospital San Ignacio de Casma, la mayoría de los adultos mayores se encuentra en la fase final de la enfermedad pero que por ahora no presentan complicaciones y resaltó que no estuvieron sometidos a una alta carga viral, pues, el COVID-19 no se ha presentado de manera agresiva.

Agregó que también se han preparado los kits de medicamentos para suministrarles a los pacientes son síntomas.

