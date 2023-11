Otro desenlace fatal ha dejado una de las carreteras de nuestro país. Al menos 23 personas perdieron la vida luego de que un ómnibus interurbano rodara cuesta abajo unos 300 metros a la altura del kilómetro 34 de la carretera Penetración Sihuas-Puente Huarochirí, caserío de Taullicón, distrito de Cusca, provincia de Corongo.

El siniestro sucedió aproximadamente a las 5:35 p.m. del lunes, momento en que la unidad, de placa de rodaje C8D-969, se despistó y cayó al abismo.

Al lugar de los hechos llegó la Policía de Alta Montaña, así como las ambulancias de varios establecimientos de salud para rescatar los cuerpos y trasladar a seis personas que sobrevivieron.

La Sutran indicó que el vehículo, de la Empresa de Transportes La Perla del Alto Mayo SA, y los conductores contaban con toda la documentación vigente.

El alcalde de Yanac, Carlos Pinedo, exigió el Gobierno que mejore la vía. “Esta carretera está en pésimas condiciones. Al ministro de Transportes, que ponga bastante hincapié en este tramo. No hay que esperar más muertes. Han venido técnicos, no se pronuncian y no actúan”, dijo a RPP.

TENGA EN CUENTA:

Cuatro heridos fueron trasladados a los hospitales de Caraz, Huaraz y Chimbote.

Trece de los fallecidos fueron identificados, entre los cuales figura una menor de 13 años, de iniciales M.F.A.S.

En septiembre de este año un bus de la Empresa de Transportes Expreso Internacional Molina SAC cayó un abismo de unos 200 m y murieron 25 personas.