Una directora de la UGEL ha sido acusada de tráfico de influencias en Huaraz, (Áncash ). Apenas obtuvo el cargo, la docente no perdió tiempo y empezó a llamar algunos colegas para ofrecerles puestos laborales.

“Amigo voy a ir de frente al grano. ¿Estás interesado en alguna UGEL? Jaime está armando sus cuadros por un año”, se le escucha en una de las llamadas telefónicas de la docente en comunicación con uno de sus colegas.

Apenas se dio a conocer estos actos, la funcionaria de Gestión Educativa y responsable del área de Gestión Pedagógica, Edith Taboada, trató de esquivar las acusaciones e incluso a ignorar a los medios de comunicación de una manera irrespetuosa.

“Yo no voy a estar con un refrito cada día. Ya he declarado, revisen los audios, revisen todo. Todos los días no voy a estar con el mismo tema. Apelo a su compresión oral, a su raciocinio e inteligencia para que desmenuce ese audio y noten si hay algún tráfico de influencia”, sentenció la directora para Latina.

Entre tanto, el Director Regional de Educación, Jaime Cupe, minimizó los hechos tras escuchar el audio, indicando que se trata de una comunicación coloquial.