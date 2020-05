Muy indignada. La actriz Anahí de Cárdenas usó su cuenta de Twitter para expresar su malestar contra aquellas personas que violan lo que resta de la cuarentena y hacen caso omiso a las restricciones del estado de emergencia por el coronavirus en el país.

En su mensaje, Anahí de Cárdenas considera que Martín Vizcarra ya se dio de vencido debido a que las personas no le hacen caso y salen a la calle como si el Estado de emergencia hubiera finalizado.

“Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hará caso. NUNCA. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces", escribió Anahí de Cárdenas en su cuenta de Twitter .

Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hara caso. NUNCA. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces. — Anahi de Cardenas (@anahidec) May 6, 2020

La actriz, quien continúa aún con la batalla contra el cáncer, recibió distintas respuestas de sus seguidores. Desde quienes concuerdan con su frase de “La cultura de Pepe el vivo”, hasta los que guardan la esperanza de que el presidente Vizcarra no se rinda con los peruanos.

