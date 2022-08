Hasta el 14 de agosto se podrá postular al Reto Ruralia 2022, así lo anunció el movimiento de líderes empresariales Es Hoy. Esta es una oportunidad para que las organizaciones sin fines de lucro, que ejecutan intervenciones educativas en zonas rurales, postulen al primer programa de aceleración de la educación rural para incrementar su impacto.

Luego del proceso de postulación y selección, tres organizaciones ganadoras podrán acceder a un fondo de 170 mil soles y a un programa de asesoría técnica para fortalecer sus capacidades en temas especializados como educación, finanzas, medición de impacto, comunicación, entre otros, para lograr la sostenibilidad y escalar.

“Tras la gran acogida que hemos tenido en nuestros viajes a distintas regiones, ampliamos el plazo de postulación para que más organizaciones se inscriban y participen del Reto Ruralia 2022. Postular es muy fácil y permitirá conocer las buenas prácticas que se ejecutan en los distintos territorios rurales de nuestro país”, explicó Angélica Zevallos, Directora Ejecutiva de Ruralia.

Entre los requisitos, además de ser una organización sin fines de lucro, la iniciativa debe tener un alcance local, regional y/o nacional dentro del territorio peruano; contar con un equipo de al menos dos personas, tener una operación mínima de un año y un presupuesto no mayor a 1 millón de soles.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de agosto y se podrán hacer de forma virtual ingresando a www.eshoy.pe/ruralia /reto . El 26 de agosto se anunciarán a los 10 finalistas y el 19 de septiembre a los 3 ganadores.

Destacado Comité evaluador

El Comité evaluador está conformado por Daniel Alfaro, ex ministro de Educación; Elena Burga, ex directora de Educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación- y ex viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura; Juan Cadillo, miembro del Consejo Nacional de Educación y ex ministro de Educación; Cinthia Varela, directora ejecutiva de Kunan; Annie Chumpitaz, consultora del Banco Mundial; Sandro Venturo, director de Toronja y miembro de Es Hoy; y Jorge Ysuzki, fundador de la red de colegios Innova Schools.

