Funcionarios de la Red de Salud Condorcanqui, perteneciente a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas, habrían comprado productos de limpieza con precios sobre valorados. Ante esta presunta irregularidad, policías de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía intervinieron los almacenes de esta dependencia.

Según las investigaciones, no se habría cumplido el procedimiento de contratación para estas adquisiciones y se verificó, además, que los productos que se compraron no coincidían con los que se encontraban en registro. Asimismo, se comprobó que otros cientos de artículos no habrían ingresado al almacén, pero se habría dado la conformidad de recepción.

El Ministerio Público, en tanto, informó que el fiscal Guido Ojeda Torres reviso la factura N° 003-036, en la que se indica que la unidad de detergente de 2.6 kilogramos está valorizado en S/98.80, cuando el precio en el mercado no supera los S/15.

Incluso, se constató que este producto no estaba en el depósito, pero sí aparecían las firmas de recepción del jefe de almacén y del obstetra responsable del área. En tanto, se informó que el director y trabajadores del establecimiento de salud serán investigados por el supuesto delito contra la administración pública.

