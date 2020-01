A fines de octubre de 2019, Amalia Moreno asumió la ARCC y desde entonces busca introducir un método de trabajo cuyos resultados, según asegura, se verán a fines del primer trimestre de este año.

La sensación es que no se avanza la reconstrucción en Piura...

-(En esta región) tenemos más de 600 obras culminadas. Y esto es S/3,500 millones que les hemos transferido. Esto (lo ejecutado) es 47.7% desde 2017 hasta el 30 de diciembre pasado.

Es menos de la mitad.

-Básicamente (se calcula) de lo hecho en 2018 y 2019 porque en 2017 se organizaba (la entidad) y de plano no se hizo nada.

Hasta que se implementen los tres ejes, se registran lluvias que podrían causar problemas en las regiones...

-Ahí tenemos un tema que resaltar. En las 2,300 obras que ya culminamos en el país, hay muchas de prevención. Trabajamos en puntos críticos en distintas regiones. Son obras que no son la solución integral, pero hay otras que sí alivian. (...) Estamos viendo que mejoren sus proyectos para que tengan impacto en la prevención.

En el informe de la Contraloría se han hallado problemas graves, como que existen deficiencias en las obras culminadas...

-Son obras que han hecho las autoridades ejecutoras. El control se lo hacen a ellas. Nosotros tenemos que brindarles asistencia. Lo que corresponde es que hagan su propia auditoría para estar seguros y cubiertos para los procesos legales que les toque afrontar.

Usted ha señalado que la información que maneja su institución está desordenada. ¿Por qué?

-La verdad, no sé. No tendría cómo advertir esto. Yo me soporto en los profesionales con los que trabajo hace mucho. Hay quienes entienden de planificación, del Project Management Operation y que tienen la experiencia aplicada en los Panamericanos. Podemos organizar información. No sé si a ese nivel lo habrán organizado antes. De hecho, no lo han hecho. Pero lo estamos trabajando.

Ese es un tema básico que debió hacerse desde el inicio. Pareciera que usted ha recibido una papa caliente.

-Ciertamente, es un reto grande la reconstrucción. Pero con innovación y compromiso podemos cambiar los resultados alcanzados.

¿Cuándo se verán los primeros resultados de su gestión?

-Me imagino que será en el primer trimestre porque daremos el récord de las obras entregadas para que se haga el control en distritos y regiones.