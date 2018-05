Tras ser rescatada por agentes de la PNP, la niña conocida como 'Alita' fue trasladada hoy al Hospital del Niño en Lima para superar su delicado estado de salud.

La pequeña de 2 años fue encontrada ayer en la comunidad nativa ubicada en Centro Selva Kirishari, en la provincia de Atalaya, Ucayali .

Las investigaciones en torno al caso apuntan a que la menor llegó a manos de Roger Adrián Mario (28) y Luzmila Poniro Nicanor (24) luego que una mujer de tez morena y de baja estatura intentara vendérsela a S/300. Sin embargo, terminó por regalárselas al ver que no tenían cómo pagarle.

"Al principio me pidió 300 soles, la señora y como yo no tenía, me regalo", indicó el sujeto.

La menor estuvo desaparecida durante 36 días y su familia la buscaba desesperadamente. Incluso, su madre fue internada debido a un cuadro de estrés tras la desaparición de su hija en Mazamari, Satipo.

Al momento de la intervención, los captores no ofrecieron información en torno a la niña; sin embargo se vieron disuadidos por el jefe de Serenazgo, Leonardo Velásquez Sagastizabal, quien habla dialecto asháninka, los persuadió para que los dejara ingresar.

Al ser encontrada, la niña se encontraba desnuda durmiendo en una tarima sucia de madera con el cuerpo cubierto de caracha y hongos. Además, sus piernas y partes íntimas presentaban quemaduras de segundo grado.