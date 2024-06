Líder de la comunidad indígena kakataibo, Mariano Iscama Feliciano, se encuentra desaparecido desde el viernes 21 de junio en la provincia de Padre Abad, Ucayali . El hombre fue visto por última vez en el local comunal de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) en Aguaytía.

Iscama, conocido popularmente como ‘Perú', ocupa el cargo de primer vocal de la Comunidad Nativa Puerto Azul y es parte del equipo técnico de Fenacoka. Además, trabaja como enlace indígena en la Dirección Regional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud.

Ante ello, Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), declaró que Mucama Isacama no ha dejado rastro alguno. “El hermano no dejó rastros, sus ropas y pertenencias se encuentran tal como estaban, no se llevó nada”. Además, indicó que la última conexión de la autoridad indígena fue a las 9:52 pm del viernes 21 de junio, poco antes de su desaparición.

Por otro lado, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) emitió un comunicado oficial denunciando la desaparición y exigiendo a la Policía Nacional intensificar la búsqueda e investigación.

En el documento, la federación reveló que Iscama había reportado amenazas previas a través de mensajes anónimos en WhatsApp, generando gran preocupación entre su familia y comunidad. Sin embargo, aseguran que aún no hay avances en la investigación.

Asimismo, el pronunciamiento resalta que el pueblo Kakataibo ha estado bajo constantes amenazas los últimos cuatro años. Y, a pesar de contar con protección especial del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos del Ministerio de Justicia, han ocurrido cinco asesinatos impunes de líderes indígenas desde 2020. Por tanto, califican esta herramienta de protección como ineficaz.

Los familiares y miembros de la comunidad han pedido que cualquier información sobre el paradero de Mariano Mucama Isacama sea comunicada al número 982 542 106.

