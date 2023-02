Las lluvias ya golpean con fuerza varias regiones del país. Deslizamiento de tierras y crecida de ríos a causa de las precipitaciones ya se registran en distintos sectores de Ayacucho, Ica, Junín, Pasco, Arequipa, Huancavelica, entre otros.

Las afectaciones de viviendas, animales y cultivos ya empiezan a formar parte de la estadística de los daños que las intensas lluvias vienen dejando a su paso.

Pero las autoridades no hacen mucho para enfrentar un evento que siempre se instala en esta parte del año.

Para Miguel Yamasaki, director de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), muchas de las autoridades, sobre todo las que recién asumen su gestión, no saben cómo actuar ante una emergencia como las provocadas por las precipitaciones.

“En diciembre se dio una inducción a gobernadores regionales y alcaldes provinciales. Sin embargo, la mayoría de estos no conocen bien el sistema y no saben cómo actuar y por eso les damos asistencia técnica. Pero es parte del proceso y muchos no han hecho gestión municipal ni gestión pública”, detalla el funcionario.

Yamasaki explica que, por ejemplo, cuando ocurre una inundación, la primera ayuda debe llegar desde la autoridad local, o sea el alcalde distrital, por un principio que está establecido en la ley de gestión de riesgo.

“Cuando ocurre una emergencia, los primeros que tienen que asistir son ellos y no esperar a que el gobierno nacional acuda a atender el desborde de un río; esa es una labor del alcalde”, indicó.

Yamasaki agregó que solo entre febrero y abril la cantidad de lluvia que cae es el 40% de lo que se registra en el acumulado a nivel nacional.

ALCALDES TIENEN RECURSOS

Según el representante de Indeci, la población debería exigir permanentemente a sus autoridades que realicen trabajos de prevención en forma adecuada y oportuna.

“De nada sirve que limpien los ríos en época de lluvias. Eso deben hacerlo antes, como trabajos de previsión. Las autoridades tienen presupuesto para mantener limpios sus canales, para realizar el ordenamiento territorial. El río siempre se va a salir”, remarcó.

Tenga en cuenta

Un reciente informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que se ha identificado a 1′153,810 personas en riesgo muy alto por inundaciones en más de diez regiones del país.

En el mismo informe se advierte, además, que 1′566,727 personas se encuentran en muy alto riesgo ante posibles deslizamientos, huaicos o caída de rocas.





Ríos de Ica están en alerta

En Ica se estableció la alerta roja ante el incremento del caudal del río Pisco, que pondría en riesgo a unos diez centros poblados de esta provincia en caso de un posible desborde en distintos tramos de este afluente.

El Indeci informó que las lluvias registradas en los últimos días han provocado que este río registre un caudal de hasta 266,134 m3 por segundo. Ello podría afectar a los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc.

El río Ica también representa un riesgo ante su incremento de caudal. El afluente ha sido declarado en emergencia ante una posible inundación.

Especialistas de Senamhi han advertido que el cuarto tramo de este afluente no soportaría más de 200 metros cúbicos de agua y que una posible crecida afectaría la urbanización Las Casuarinas.

También existe alerta por el río Matagente, en la provincia de Chincha. La Dirección Regional Agraria ya realiza trabajos de reforzamiento de este cauce tras identificarse puntos críticos con riesgo a inundaciones y erosiones.

El último martes, un huaico generado por el incremento del caudal del río Palpa bloqueó por varias horas el paso vehicular entre los kilómetros 400 y 402 de la Panamericana Sur.

