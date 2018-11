Alcaldes en guerra por el recojo de la basura en Trujillo

Por Alan Benites



El alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, criticó a su sucesor, Daniel Marcelo, luego de que este asegurara que rescindirá el contrato con la empresa Trujillo Limpio, encargada de recoger la basura en la ciudad.

“A partir del 1 de enero él (electo burgomaestre) puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, yo creo que acá se ha respetado la autonomía de los funcionarios sin injerencia politiquera o engañando al ciudadano... Preguntémosle al pueblo que es lo que desean porque es el usuario quien paga para darle el servicio”, señaló.

Además, rechazó la posibilidad de que el Servicio de Gestión Ambiental (Segat) retome este servicio porque, según refirió, esa dependencia “nació mal” por falta de presupuesto.

“Que sirva esto para que cualquier institución, que cree una dependencia, debe crearla financiada y no engañemos. Sobre todo cuando los estudios para crear el Segat decían que debía funcionar con 450 trabajadores y se sabe que (actualmente) hay 950”, indicó.

Sin embargo, Elidio Espinoza se mostró a favor de que la comuna subvencione con S/10 millones al Segat para que puedan pagar la deuda de S/4 millones a los trabajadores y de S/6 millones a Trujillo Limpio, tal como lo solicitó el gerente de esa dependencia, Fernando Díaz.

También se pronunció sobre el pedido de sus opositores para que se le dicte impedimento de salida del país. “Yo no tengo ninguna investigación por lavado de activos ni por corrupción. Siempre me he sometido a la justicia y estoy presente. Muchos de los que ahora reclaman que no me vaya del país antes reclamaban seguridad en Trujillo”, dijo.

LE RESPONDE

Daniel Marcelo, en tanto, aseguró que “hay razones fundamentales para anular el contrato... No entiendo qué están esperando, porque cada mes que pasa la empresa hace su trabajo, de mala forma, pero lo hace, y hay el compromiso de pagarles y la deuda crece cada vez más”.

DATOS

- Los regidores de oposición de la comuna de Trujillo solicitaron, en sesión de concejo, la anulación del contrato con Trujillo Limpio pues aseguran que ofrece un mal servicio.



- El electo alcalde Daniel Marcelo calificó de “timorato” al gerente del Segat, Fernando Díaz, por no anular la concesión del recojo de basura en la ciudad. “Él es el culpable de todo”, dijo.



- El Segat adeuda a Trujillo Limpio por el servicio prestado de julio a octubre. Recién se le cancelará en diciembre.