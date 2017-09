Alcalde de Trujillo se queda con solo cuatro regidores oficialistas

Por: Alan Benites



El alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, se quedó con cuatro de los nueve regidores oficialistas con los que inició su gestión en el 2015. Los concejales Anthony Novoa y Manuel Montoya renunciaron al Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, que lidera el burgomaestre norteño.

Anthony Novoa señaló que dejó la agrupación porque “la figura es Elidio Espinoza” y él busca mayor protagonismo, lo que cree que conseguirá en otra tienda política. “Creo que cada persona tiene sus aspiraciones personales, y un movimiento regional todos sabemos que tiene limitaciones. Espero seguir creciendo en política, pero quiero seguir creciendo y brillando como ‘Tony’ Novoa”, dijo.

Además, aseguró que no renuncia por las supuestas irregularidades en la administración de Espinoza, las cuales considera que existen, sino por “crecimiento personal”.

Manuel Montoya, por su parte, reconoció que en los últimos meses tuvo desacuerdos con sus colegas por algunas propuestas del oficialismo. Sin embargo, dijo que dimitió porque ya no se sentía tan comprometido con el movimiento del alcalde. “He sido una persona neutral que siempre trató de votar en sesión por los temas que consideré que eran beneficiosos para Trujillo. Nunca he tratado de obedecer a la bancada misma, no sé si ese es un defecto o una virtud”, sostuvo.

Elidio Espinoza evitó declarar al respecto tras culminar la sesión de concejo de esta mañana, pese a que con estas dimisiones ya son 11 los regidores de oposición.

Sin embargo, la regidora oficialista Cecilia Vilca negó que estas renuncias se hayan dado por fricciones entre los dos concejales y el alcalde. Tampoco cree que estas salidas afecten la solidez de la agrupación de Espinoza. Además, refirió que confía que seguirán teniendo el apoyo de Novoa y Montoya en las votaciones.

A inicios de la gestión de Elidio Espinoza, en el 2015, renunció la regidora Milagros Mantilla. Sin embargo, ella fue vacada por faltas al concejo por allegados al mismo partido. A fines de ese año e inicios del 2016 se alejaron los concejales Luis Sánchez y Doris Uriol. Ellos afirmaron que se iban por irregularidades en la gestión. En enero pasado también dimitió Esperanza Yarlequé por discrepancias con el burgomaestre.