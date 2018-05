Alcalde de Trujillo le responde al gobernador Luis Valdez

Elidio Espinoza , alcalde de Trujillo , le respondió al gobernador Luis Valdez , quien lo acusó de poner trabajas en la construcción del colegio Antonio Raimondi. La autoridad regional dijo incluso: “Menos mal ya se acaba su mandato”.

El burgomaestre aseguró que Luis Valdez lo critica porque aún no supera que su Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez le haya ganado a Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera César Acuña, las elecciones municipales de octubre de 2014.

“Fui elegido por el voto popular en unas elecciones entre David (su agrupación) y Goliat (APP). La herida está abierta. El integrante (Valdez) del partido más millonario del Perú perdió en Trujillo. El pueblo de Trujillo los hizo llorar (a APP)”, puntualizó.

Además, Elidio Espinoza dijo que Valdez estaría mintiendo para intentar politizar el tema de las obras en el plantel y no levantar las observaciones que se hicieron a esos trabajos. “Que disponga que levanten la observaciones y que no engañe, que no mienta. Adjudica la obra, adjudica la supervisión y luego de dos años dice: municipalidad ven soluciona (el problema)”, dijo.