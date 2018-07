Alcalde de Trujillo no desfilará por amenazas de muerte

El alcalde de Trujillo , Elidio Espinoza , aseguró que ni él ni sus funcionarios o trabajadores de la comuna provincial desfilarán este jueves en la gran parada militar por Fiestas Patrias , como todos los años, debido a que han sido víctimas de amenazas de muerte.

La autoridad recordó que, el lunes pasado, inescrupulosos hicieron pintas en las paredes de la Municipalidad de Trujillo con frases como ‘Muerte a Elidio’ . Además, el jueves, durante la marcha contra la corrupción, manifestantes llegaron el frontis de la comuna para insultar a Espinoza y a su gente de confianza. “Por esas amenazas de muerte, por esos insultos, no vamos a exponer a ninguna persona”, indicó.

Añadió que los responsables de las intimidaciones serían desadaptados que aprovechan la coyuntura política para cometer estos hechos.

Sin embargo, agregó que sí participará de otras actividades por el 197 aniversario de nuestro país y descartó que vaya a reforzar su seguridad.

“ Yo le tengo temor a Dios nada más. Mi conciencia, todos los días, hace que cuando duermo a lado de mi esposa, en mi cama, esté tranquilo”, señaló.

El alcalde también aseguró que la corrupción no se combate con marchas sino con hechos, tal como él lo hizo cuando fue policía. “¿Qué daño he hecho a Trujillo? ¿Del 2007 al 2014, qué pasó en Trujillo y quién lideró ese combate a las grandes mafias? Luego, el pueblo me eligió su alcalde”, dijo.