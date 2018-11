Alcalde de Trujillo es blanco de críticas y protestas por deudas

Por Alan Benites



El alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, es blanco de críticas y protestas por la falta de pagos en el Servicio de Gestión Ambiental (Segat). Trabajadores municipales se movilizaron con una cruz y un ataúd con las fotografías del burgomaestre y del gerente del Segat, Fernando Díaz, para exigir el pago de sus sueldos atrasados y la anulación del contrato entre la comuna y el consorcio Trujillo Limpio, a cargo del recojo de basura en la ciudad.

“Hoy vamos a enterrar a la corrupción y a la improvisación que existe en esta gestión municipal. Entregarán a la próxima administración una ciudad destruida”, indicó Charles Paredes, secretario de los trabajadores del Segat.

En sesión de concejo, en tanto, regidores solicitaron la anulación del contrato con Trujillo Limpio, al que adeudan más de S/4 millones por tres meses de recojo de residuos en la ciudad.

El apepista Hernán Aquino calificó de “deficiente” y “mediocre” la gestión de Espinoza y consideró que existe “algo oscuro” entre el municipio y la empresa, porque esta última no exige el pago por su trabajo.

Pablo Penagos, concejal independiente, por su parte, señaló que el hecho de no cobrar por el servicio de limpieza podría ser una estrategia de la compañía para luego cobrar alguna penalidad.

RECONOCE DEUDA

El gerente del Segat, Fernando Díaz, en tanto, reconoció en el concejo que existe la deuda a los trabajadores y a Trujillo Limpio. Ambas sumarían unos S/6 millones.

Sin embargo, aseguró que esta se generó porque no reciben las transferencias que el Servicio de Administración Tributaria (SATT) debe hacer por el cobro de arbitrios. Esto, agregó, ocasionó que en lo que va del año solo hayan podido cancelar a tiempo los sueldos de sus trabajadores en marzo, abril y agosto. Precisó que los otros meses los pagos se hicieron hasta 10 días después.

DATOS

- El alcalde Elidio Espinoza, al término de la sesión de concejo, no declaró al respecto. Fernando Díaz, sin embargo, también reconoció que el Segat ha judicializado tres deudas a Sedalib por el servicio de agua en parques y jardines. Estas son de S/4 millones 500 mil, S/6 millones 800 mil y S/1 millón 800 mil.



- El Segat, además, deberá pagar una multa de S/877 mil 770 que le impuso la Sunafil por no pagar a tiempo a sus trabajadores. Según Díaz, no recibió las transferencias económicas a tiempo.