Alcalde de Trujillo arremete contra la Contraloría por observar obras viales

Daniel Marcelo , alcalde de Trujillo , arremetió contra la Contraloría por observar las dos obras viales que ejecuta la comuna en las avenidas Huamán y Jesús de Nazaret, valorizadas en S/5 millones. Asimismo, cuestionó el nivel profesional de sus auditores.

“La Contraloría exagera mucho, cree que todo lo que hacemos, todas las acciones, son solamente para robar y yo creo que no es así. Tiene ahí algunos profesionales que creo que todavía están aprendiendo y por eso son muy ligeros en lanzar opiniones cuando la realidad es otra”, dijo.

Además, dijo que buscará reunirse con el jefe de la Contraloría en La Libertad, Ronny Rubina, porque refirió que estos informes retrasan los trabajos. “Por un lado nos exigen rendimiento y por otro lado nos ponen las trabas”, señaló.

Recordó que en el caso de los trabajos en la avenida Huamán, el órgano de control, incluso, paralizó las obras porque la contratista hizo labores que aún no se habían presupuestado.

“Les dijimos que avancen (a la compañía) porque estaba en trámite su adicional, pero ha ido la Contraloría y dice no, porque (debido a que) no está la resolución no puede hacerse. O sea, si el contratista quiere demuele esas obras porque no le quieren pagar. No le quiere reconocer la Contraloría y creo que eso es inaudito, no puede la Contraloría actuar de esa manera”, agregó.

OBSERVACIONES

La Contraloría ha advertido que en los trabajos de esta vía se habría dado conformidad al expediente pese a “contener deficiencias técnicas en su elaboración” y que el municipio designó como inspector de los trabajos a un ingeniero inhabilitado. Sobre los trabajos en la avenida Jesús de Nazaret se detectó la comuna no absolvió las consultas efectuadas por el contratista “ocasionando el riesgo de que la obra no se culmine en el plazo establecido”.

Este diario intentó comunicarse con el jefe de la Contraloría en La Libertad, Ronny Rubina, para consultarle sobre las declaraciones de la autoridad edilicia, pero no contestó las llamadas a su celular. No obstante, en su momento dijo que la institución ha iniciado una serie de operativos de control concurrente a varias obras que ejecutan municipios y el gobierno regional.