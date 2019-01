Alcalde de Piura cuestiona a Edgar Quispe por gestión para la reconstrucción

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, reclamó públicamente al director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe, por la poca descentralización en las obras con respecto a los gobiernos locales, lo cual ha retrasado la ejecución de estas.

Durante una reunión entre los alcaldes de las ocho provincias de la región y el titular de la ARCC, el burgomaestre provincial señaló que “nosotros no nos vamos a hacer responsables de lo que pase en la reconstrucción. Si los ministerios no avanzaron ningún expediente, porque se exige a los alcaldes ahora expedientes”.

Explicó que debido a la centralización no se avanzó nada en las obras de pistas y veredas, así como de agua potable y alcantarillado. “El problema es que algunos ministerios y el gobierno regional anterior quisieron hacerlo todo y no hicieron nada. Ahora lo digo públicamente, porque es la tercera vez que reclamo el tema y no tenemos un cambio”, dijo.

TRABAJARÁN JUNTOS

La respuesta de Edgar Quispe no se hizo esperar. Aseguró que atenderá la solicitud del alcalde piurano y se trabajará de forma conjunta con los ministerios.

“La idea es trabajar de manera estrecha, entre Poder Ejecutivo, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, para que el proceso de reconstrucción no se detenga y siga adelante con las obras aprobadas”, sostuvo.

En tanto, el gobernador regional de Piura, Servando García, dijo no tener problemas de entregar algunas obras menores que se habían asignado al Gobierno Regional de Piura.

“No tenemos la más mínima voluntad de entrar en competencia con los alcaldes distritales ni provinciales. Lo que tenga que ejecutar el gobierno regional se hará y lo que corresponda a los gobiernos locales lo harán ellos. Nosotros estamos a favor de la descentralización”, finalizó.