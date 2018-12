Alcalde electo de Trujillo pedirá que se audite la gestión de Elidio Espinoza

Daniel Marcelo , electo alcalde de Trujillo, anunció que en la primera sesión de concejo que efectúe en enero de 2019 solicitará a los regidores que aprueben auditar la gestión de su antecesor Elidio Espinoza para corroborar o descartar irregularidades. Aseguró que buscará la aprobación del pleno para que no se especule que existe una persecución política contra el ex jefe policial.

El flamante burgomaestre y su equipo técnico se reunieron ayer lunes con Elidio Espinoza y sus funcionarios para recabar información de la comuna e iniciar el proceso de transferencia, que culminará el 18 de diciembre.

Daniel Marcelo , de las filas de Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera César Acuña, indicó que el área que más le preocupa es el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), a la que calificó como una “papa caliente”.

Dijo que teme que se deje de recoger la basura en las calles por las deudas al consorcio Trujillo Limpio. “Nos preocupa por una posible paralización de esta empresa por temas de pago. Tenemos que tener ahí un plan de emergencia para ver cómo solucionar”, dijo.

Elidio Espinoza, en tanto, indicó que el proceso de transferencia será transparente y que “no hay porque estar corriéndose”. “Yo no me asilo ni me corro”, sostuvo.