“Isla Santa Rosa no le pertenece al Perú”, fue lo que dijo el Director de Soberanía de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Diego Cadena, tras ser consultado sobre su pretensión expansionista en la jurisdicción del centro poblado Isla Santa Rosa, Loreto .

Al respecto, el burgomaestre de Isla Santa Rosa, Iván Yovera, pidió que se pronuncie y asista el lugar la presidenta Dina Boluarte para que conozca lo que está pasando.

Cabe mencionar que Isla Santa Rosa pertenece a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. La comunidad tiene tres mil habitantes que usan el sol peruano, el peso colombiano y el real brasileño para sus transacciones diarias. Llegar hasta allí requiere navegar 12 horas desde Iquitos.

Según Yovera, vienen denunciando el tema desde el 2014 ante las autoridades, pero que los tomaban como “irrelevante”.

“El ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces vino a Isla Santa Rosa. Yo le mostré pruebas de lo que sucedía en la frontera, pero nunca me respondió, se quedó callado. Desde entonces no hemos tenido respuesta. Ahora vuelve el tema por parte de Colombia y sus intenciones expansionistas hacia nuestro territorio”, dijo a RPP.

Asimismo, lamentó que el Estado peruano tenga en abandono a Isla Santa Rosa. “No tenemos infraestructura, no tenemos más calles, no tenemos agua y desagüe. Muchas cosas nos hacen falta, nosotros tenemos el proceso de creación del distrito, pero como centro poblado no tenemos presupuesto. Nos dan un incentivo entre el distrito y la provincia de 7.500 soles para sostener a 10 comunidades que están asignadas a nuestro centro poblado”, aseveró.

Así, pidió la visita de la presidenta de Dina Boluarte a la zona para que conozca la realidad de los vecinos e hizo hincapié en la necesidad que existe por ser declarados como distrito, lo que implicaría una mejora en recursos económicos que impactaría positivamente en la vida de sus habitantes.





¿Qué dijo funcionario colombiano sobre la isla Santa Rosa?

El problema se hizo de público conocimiento luego que el Director de Soberanía de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, Diego Cadena, en una reunión de la Mesa Técnica de Seguridad Fronteriza en Leticia, manifestó que Isla Santa Rosa no le pertenece al Perú.

Este comentario lo realizó cuando el alcalde del mencionado centro poblado, Iván Yovera, iniciaba su intervención. “Usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de una isla, yo tengo que decir que esa isla es nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú”, afirmó el colombiano.

El diario El Colombiano informó que las relaciones entre los dos países (Perú y Colombia) se enfriaron en marzo de 2023, cuando Lima retiró a su embajador en Bogotá por unas declaraciones del Gustavo Petro, consideradas desde Perú como injerencias.

“Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron formalmente a nivel de encargado de negocios”, señala el diario.

La isla Santa Rosa es una comunidad fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, que se ubica en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Gobierno peruano responde

Al respecto, desde la Cancillería peruana expresaron su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas en el mencionado territorio fronterizo. Además, dieron a conocer que ya se contactaron con el Encargado de Negocios de Colombia “con el fin de hacerle entrega de una Nota de Protesta” para reafirmar sus derechos de soberanía y jurisdicción.

LO QUE DICE EL COMUNICADO

1. Durante la realización de la Primera Mesa Técnica de Seguridad en las Fronteras convocada por la Gobernación del Departamento de Amazonas (Colombia) y llevada a cabo en la ciudad de Leticia, el Director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana señaló que la Isla Santa Rosa no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente por nuestro país.

2. Sobre el particular, en la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al Encargado de Negocios de Colombia con el fin de hacerle entrega de una Nota de Protesta mediante la cual el Gobierno del Perú reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la Isla Santa Rosa y manifestó su protesta por las expresiones formuladas por el citado funcionario colombiano.

3. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de dicho centro poblado peruano.

