El alcalde del distrito de Moche , Arturo Fernández, protagonizó un video en el que aparece devolviendo las bolsas de basura en el interior de una iglesia, luego que los feligreses las dejasen en la vía pública.

En las imágenes se aprecia al alcalde recoger tres bolsas de basura que previamente habían sido dejadas al lado de la iglesia de la Plaza de Armas del distrito de Moche, y las devolvió al interior del recinto religioso, al mismo tiempo que pidió hablar con el sacerdote.

Resulta que pese a la existencia de depósitos de basura a escasos metros del lugar, los miembros de la hermandad decidieron dejar las bolsas de basura a un lado de la iglesia, en plena vía pública.

“Yo no entiendo cómo los de la misma hermandad, los que adoramos y amamos nuestra religión, sean un mal ejemplo para la juventud y la niñez. Le voy a tocar la puerta al padre para que esto no vuelva a ocurrir”, se le escucha decir al burgomaestre.

Luego de regresar las tres bolsas de basura al interior de la iglesia, el alcalde habló personalmente con una mujer que trabaja en el recinto y le pidió que esa situación no se vuelva a repetir.

“Dígale que la basura que está a lado lo he dejado acá adentro y es la última vez que esta basura está afuera. Esta no puede ser afuera. Hay containers, que vayan y caminen unos cuatro o cinco metros para no dejarlos así”, le dijo a la mujer.

Además, se sabe que el camión recolector de basura transita durante las noches, por lo que dejar las bolsas de basura en horas de la tarde está prohibido.

El vídeo fue difundido por el fanpage del mismo distrito.