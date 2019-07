Alcalde de Cocachacra sobre Tía María: "Está totalmente descartada la mesa de diálogo"

Julio Cornejo, alcalde de Cocachacra, aseguró que la mesa de diálogo con el gobierno de Martín Vizcarra sobre el proyecto minero Tía María “está totalmente descartada” y enfatizó que los alcaldes de la región respaldarán el anuncio del gobernador regional de Arequipa sobre el plazo de 72 horas al Poder Ejecutivo para que cancele la licencia del proyecto minero.

“Está totalmente descartada la mesa de diálogo, nunca habrá, porque siempre se ha pedido la presencia del presidente (en pasadas reuniones)”, dijo Cornejo en declaraciones a la prensa.

Indicó que las autoridades de la región no promoverán ningún diálogo y emplazó al presidente Martín Vizcarra a ir al Valle del Tambo y anunciar la cancelación del proyecto Tía María.

“Hemos conversado sobre el oficio que nos mandó el premier para que promovamos la mesa de diálogo en nuestros distritos. El acuerdo fue no hacerlo, no somos nadie para hacerlo, porque no hemos cometido ese error. Los que ellos tienen que venir son ellos y el presidente Vizcarra al Valle del Tambo y cancelar Tía María”, aseveró.

Asimismo, comentó que el Gobierno ha tomado una mala decisión al otorgarle la licencia a la empresa Southern y que con el reciente paro de 24 horas “le hemos prevenido sobre lo que puede suceder”.

Aseguró que las autoridades en la región respaldarán el anuncio del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, sobre el plazo de las 72 horas.

“Tenemos que respaldar la decisión del pueblo y de nuestro gobernador. Desde el primer momento se ha pedido la cancelación de la licencia”, puntualizó.