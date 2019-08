Alcalde de El Alto: 'Rechazamos vandalismo, responsables de disturbios deben ser sancionados'

El alcalde del distrito piurano de El Alto, Jimmy Montalván, aseguró que no abandonó la semana pasada la mesa de diálogo con los representantes de la petrolera china CNPC y otras autoridades del Estado, ni azuzó a los ciudadanos de la provincia de Talara a realizar actos de violencia contra propiedades privadas.

"Yo no abandoné la mesa de diálogo. Siempre me he mantenido en comunicación con los señores representantes de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). Cuando salgo de la reunión, lo hago para comentarle a la gente que se tranquilice, porque la ciudadanía quería escuchar lo que ocurría en ella, definitivamente no quería que sea a puertas cerradas. Quería que se transmitiera, que se colocara un parlante en las afueras", indicó en RPP Noticias.

En ese sentido, dijo que rechaza el vandalismo y los ataques que se registraron contra el local de la compañía Confipetrol, subcontratista de la empresa petrolera china. Además, pidió a las autoridades que realicen las investigaciones y que los que generaron los disturbios sean sancionados.

“Rechazamos el vandalismo, la delincuencia, la quema de estas empresas. La sociedad civil llamó a un paro de 48 horas, pero pacífico y no fue así. Pido a las autoridades que hagan las investigaciones y que caiga todo el peso de la ley para los responsables de estos actos vandálicos”, indicó.

Recordó que la empresa china no ha cumplido diversos compromisos, como la contratación de ciudadanos de la jurisdicción para mano de obra, las capacitaciones, la oportunidad de prácticas para los jóvenes, entre otros.

“No han cumplido varios compromisos, como que el 70% de mano de obra sea del distrito de El Alto. El tema de capacitaciones para nuestra gente y la oportunidad de prácticas para nuestros jóvenes. Además, tenemos el Estudio de Impacto Ambiental que no se cumple en el ámbito ambiental y laboral. Este estudio es un documento legal que hasta ahora la empresa no lo cumple”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que mañana el Ministerio de Energía y Minas revelaría la fecha y lugar en donde se llevaría a cabo una nueva reunión entre las autoridades de El Alto y los directivos de la empresa china.