Al maestro con cariño

Desde que se hizo el paseíllo, la esperanza y la nostalgia se iban uniendo. Un minuto de silencio por los fallecidos en Valencia (supongo que por el torero Enrique Ponce); pero, si es así, todos los días mueren en Lima por la falta de seguridad ciudadana y no hay ni medio minuto de silencio ni medio de seguridad. La ovación de recibo a Ponce fue estruendosa. Vimos nostalgia en su rostro y luego el abrazo en los tercios con Galdós. Quien no fue se lo perdió. Rafael Puga, Gabriel Tizón, Tito Fernández y José Ignacio Bullar le entregaron un trofeo. Nota aparte: hay que multar al corneta, mal uso del instrumento.

Primero FANTASMA de El Pilar # 111, con 515 kg, castaño oscuro, bociblanco, de salida abanto. No se fija en los capotes y el matador intenta con esfuerzo, lo lleva al caballo y recibe un buen puyazo de Davis De la Barra. Buen segundo tercio, dos pares de banderillas bien colocadas. De muleta dobla las manos, está justito de fuerza, quiere, pero no puede. Derechazos jaleados y el matador tiene que cuidar que no ruede el toro. Una serie con la pañosa de plenitud que lidió a media altura. Por el tendido 10 deja pinchazo y posteriormente una entera en todo lo alto. El toro dobla pronto. Silencio.

Segundo LAVADOR de El Pilar # 31, con 485 kg, negro, escurrido de carnes. Algunos pitos en su salida. Poco que reseñar con el percal. Largo puyazo de Yaco II, el toro cerdea, sale quebrantado. Pide cambio de tercio. Un segundo tercio sin importancia; luego, un subalterno le retira la banderilla donde fue picado (el juez debería haber multado al subalterno). Brindis de Joaquín a Enrique. Quieto y despatarrado realizó faena ovacionada, hay una serie aguantando la brusquedad del toro y con los olés surgen en los tendidos. Quietud y lentitud en sus muletazos. Variado y con temple, con naturales con la mano derecha. Un pinchazo y una entera que dobla pronto. Ovación con salida al tercio.

Tercero POTRICO de El Pilar # 62, con 531 kg, negro, de cornamenta cerrada. Hubo chillas de salida, por el trapío del burel. Enrique Ponce no hizo nada con el toro que no embiste. Así lo lleva al caballo que monta Ángelo Caro, quien receta dos buenos puyazos. El banderillero español Víctor del Pozo estuvo fácil con los garapullos. Devuelve brindis a Galdós. Serie de Poncinas que animan al respetable, pero no hay faena. Echa la cara arriba en cada muletazo. Una estocada entera, pitos al toro en el arrastre. Silencio.

Cuarto MELOSO de El Pilar #34, 472 kg, castaño, bociblanco, terciado, bizco del izquierdo y de cara joven. Abanto. Unos lances a la verónica con son y sabor. Tumbo al caballo de Franklin Díaz. En los palitroques se desmonteró Santiago de la Rosa. Galdós brinda al público, hay alboroto, e inicia con muletazos pletóricos que gustan al público. Con la muleta adelantada, fue uno a uno construyendo faena. Suena la música Contigo Perú en pasodoble. Mandar, templar y ligar. Eso es la esencia del toreo y logró muletazos con los olés. Tandas que son ovacionadas, torea con el compás abierto, pero el toro hace poco por embestir. Una espada contraria y el toro dobla. Ovación y aparecen pañuelos blancos. El juez de plaza en sacar el pañuelo (hay que estar más despierto señor). Una oreja en medio de la ovación en la vuelta al ruedo.

Quinto SOSPETILLO, # 76, con 476 kg, colorado, ojo de perdiz y bociblanco. Bonito de lámina. Ponce está ganoso. Va por todas. Se le ve en el rostro. Era el último toro de su vida torera en Lima. Verónicas con sentimiento batiendo el percal, se le vio que quería el triunfo. Recomendación al servicio de banderillas, estas se dan fuera del callejón; es decir, en el ruedo, pueden causar accidente. Alonso y Ronald dejan buenos pares. Ponce va a los medios y la ovación es estruendosa al brindar al respetable que forma la escandalera con las palmas. Lágrimas de despedida al brindar. Dos tandas cuidando que no se derrumbe el pupilo de El Pilar. Derechazos largos y cadenciosos. Hay ganas. Suena la música. Trincherazos, circulares, muletazos variados, doblones y siempre con temple. El arte del maestro no solo se ve, también se siente y se huele a triunfo. Poncinas y el pase de la firma. Hay delirio en los tendidos. Estocada en todo lo alto. El toro dobla y los gritos de “torero, torero, torero”, dos merecidas orejas y con ello la puerta grande. Alguien grita bicampeones y hay palmas. La vuelta es de emoción, con cariño del público de Lima para el maestro. Un Escapulario de flores, un sombrero jipijapa y con la montera acompañan a Enrique Ponce en el medio un adiós de maestro.

Sexto CAMPANERO # 55, con 481 kg, mulato, ligeramente brocho del izquierdo, Joaquín intenta, pero nada que hacer. El picador Rogelio Silva aún verde. Pero el toro es devuelto por defecto en el ojo izquierdo (se llama un pajazo) y los veterinarios por qué no lo vieron en los corrales y lo desaprobaron. Sexto Bis BILANITO #98, con 485 kg, castaño oscuro, se emplaza y escarba en los medios. Abanto. El matador lo sigue hasta someterlo, pero el toro puntea el capote. Rogelio Silva estira bien la vara, pero luego picotazos por todos lados. Sale el toro y cae. Banderillas sin historia. Joaquín brinda al público, hay pases de trasteo, hay mucha voluntad, pero no cala en los tendidos. Unas tandas con olés, pero no son suficientes. Se alarga la faena, pero sin brillo. Entra a matar, deja pinchazo, luego una casi entera. Suena el aviso y descabello. Silencio.

RESUMEN DE LA CORRIDA

Tarde de nublada y con tres cuartos de plaza. Se lidiaron seis toros españoles de la ganadería El Pilar con divisa verde y blanca. Predominaron los castaños de pelo, pero todos descastados, con mansedumbre y muy bajos de raza. Enrique Ponce: silencio, silencio y dos orejas. Joaquín Galdós: ovación con salida al tercio, una oreja y silencio. Puerta grande para Ponce en medio de ovaciones.

