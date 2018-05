Agresores Sexuales: Hay más de 16 mil presos por delitos contra la libertad sexual

Por: César Martínez / Mariella Sausa



Preocupantes cifras. En los 69 establecimientos penitenciarios de nuestro país, hay 16,127 personas que se encuentran presas por haber cometido uno –o más de uno– de los nueve delitos contra la libertad sexual tipificados en el Código Penal. De este total, 12,018 son violadores sexuales .

En su mayoría, se trata de hombres (99.8%) de 25 a 40 años que tienen algún tipo de relación sentimental –casados o convivientes–, según lo muestra el estudio Agresores Sexuales. Antecedentes y trayectorias sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales, presentado la mañana de ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El documento fue elaborado en julio de 2017, cuando la población penitenciaria llegaba a los 85,175 internos. Carlos Bazo Ramírez, director de Asuntos Criminológicos del mencionado sector, indicó que los agresores sexuales constituyen la tercera población penal del país.

Sostuvo, asimismo, que Lima es la región con más internos por violación sexual, pese a que Madre de Dios tiene la tasa más alta de violadores.

“Mientras en la capital hay una proporción de 2.4 agresores sexuales por cada 100 mil habitantes, en Madre de Dios llega a 420 por cada 100 mil, y en Ucayali a 15 por cada 100 mil. Es realmente preocupante”, manifestó el funcionario.La situación es tan grave que se calcula que uno de cada cinco reos está preso por delitos vinculados a violencia sexual, sostuvo el ministro de Justicia, Salvador Heresi.

“La violencia sexual es un problema multicausal. Viene de la deformación moral, de la degradación de la mujer y de la visión discriminatoria y arcaica. Manifiesta el problema de la ausencia de la institución familiar, ante lo cual, el fortalecimiento de la familia debe ser una tarea fundamental de todas las autoridades políticas”, sostuvo.

PARA QUE NO PRESCRIBA



Ante este panorama, Heresi dijo que su sector viene trabajando en un proyecto para evitar que esta clase de delitos caduquen con el tiempo. “Se trata de una modificación constitucional para que los delitos de violación sexual contra menores de edad no prescriban. Que el tiempo no se convierta en cómplice”, refirió.

Enfatizó que, actualmente, el agresor “encuentra en el tiempo la posibilidad de esconderse. Por eso consideramos que estos delitos no pueden prescribir. Todos los niños que fueron agredidos tienen derecho a encontrar en la adultez la posibilidad de hallar justicia y paz”.

A su turno, Silvia Loli, viceministra de la Mujer, recordó que, de acuerdo con diversos estudios, solo 6 de cada 10 casos de violaciones sexuales son denunciados ante las autoridades, porque hay “indefensión y desprotección” a las víctimas, sobre todo en las zonas rurales.

Mencionó que el 32% de víctimas de la violencia sexual son niños y adolescentes, mientras que el 6.5% son mujeres adultas. “En el ministerio recibimos cada vez más casos de niñas violadas. Y hay 1,800 menores de 12 años que son madres producto de una violación sexual. De ese grupo, hay muchas que no cuentan sus historias, que no denuncian”, resaltó.

Destacó la importancia del estudio presentado por el Ministerio de Justicia, ya que “revela que los agresores han crecido en entornos de familias disfuncionales, con padres que abandonan a sus hijos. Los modelos de relaciones familiares en el Perú aún son violentos”.

Esto se refleja –aseguró– en las cifras de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares), que señalan que el 52% de la población está de acuerdo con determinadas expresiones de violencia hacia la mujer.

“Somos una sociedad altamente tolerante a la violencia... El Perú es un país machista”, expresó.

Otra evidencia que arroja el documento es que los delitos sexuales son la expresión de un ejercicio del poder. “Por tal razón, los agresores son abuelos, tíos, padres y personas que tienen autoridad sobre la víctima. Por eso, la jerarquía que actualmente existe en la familia debe ser cambiada a una relación más igualitaria”, recalcó Loli.

SABÍA QUE



- Del total de encarcelados por agresiones sexuales, 5,951 están en calidad de procesados y 10,176 ya cuentan con sentencia, según el estudio presentado por el Ministerio de Justicia.



- El 14% de agresores sexuales presos registra más de un ingreso a un establecimiento penitenciario, de acuerdo con el mencionado documento.