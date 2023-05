El 55,7% de las peruanas aseguraron haber sido alguna vez víctimas de violencia psicológica, física o sexual por parte de la pareja, un porcentaje de más de medio punto superior al recogido en 2021 (54,9%), según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2022 difundida este miércoles.

Más de la mitad de las peruanas aseguraron haber sido alguna vez víctimas de violencia de su esposo o conviviente, siendo las agresiones verbales las más comunes, de acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú.

“La violencia psicológica y verbal fue declarada con mayor frecuencia (51,9%), seguida por la violencia física (27,8 %) y la violencia sexual (6,7%)”, apuntó el INEI en un comunicado.

Casi una de cada dos mujeres que sufrió ataques físicos decidió buscar ayuda en su círculo cercano, principalmente en su madre (37,1%) o amigos y vecinos (19,4%).

El 44,1 % de quienes no solicitaron auxilio explicó que consideraron que no era necesario, mientras que un 17 % dijo no hacerlo por vergüenza y el 11 % no sabía dónde acudir.





La tasa natalidad

La tasa global de fecundidad (TFG) en mujeres en edad fértil de Perú mantuvo las cifras previas y se situó en 1,9 hijos por mujer, siendo la cifra más alta en las zonas rurales (2,8) que en las ciudades (1,7).

“Los resultados de la Endes-2022, dan a conocer que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en mujeres de 15 a 49 años de edad fue de 1,9 hijas o hijos por mujer”, apuntó el INEI según los datos del Endes 2022.

Al mismo tiempo, el 33,1 % de las mujeres casadas o convivientes desea tener más hijos.

Cerca de cuatro de cada cinco mujeres entre los 15 y los 49 años aseguraron usar métodos anticonceptivos. Más de la mitad de ellas dijo emplear procedimientos modernos como el condón (12,2%) o las inyecciones (18,7%), mientras que el 21,4% de las encuestadas confesaron que seguían los “métodos tradicionales”.





Crece la desnutrición y obesidad infantil

En cuanto a los menores de cinco años, el 11,7% presentó problemas de desnutrición -una porcentaje dos décimas superior al registrado en 2021-, hasta más dos veces más común en los pueblos que en las ciudades.

“Según área de residencia, la prevalencia de esta deficiencia alcanzó al 7,1 % de las niñas y niños menores de cinco años de edad que residen en el área urbana y al 23,9% de este grupo poblacional del área rural”, señaló el INEI.

El departamento central e interior de Huancavelica (29,9 %) registró el mayor número de casos de desnutrición infantil, seguido de las amazónicas regiones de Loreto (21,8%) y Amazonas (21,7%).

Los sureños departamentos de Tacna y Moquegua, ambos por debajo del tres por ciento, fueron los que presentaron la menor incidencia de esta deficiencia alimentaria en menores de cinco años.

Por otro lado, cerca del 10% de los niños de este rango de edad manifestaron problemas de sobrepeso y obesidad -medio punto más que en 2021-, mayormente en las zonas costeras (13,2%), seguido de las regiones de sierra (4,9%) y selva (4,2%).

Fuente: EFE