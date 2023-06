Como parte de su estrategia para convertir a los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna en plataformas que contribuyan al desarrollo económico de las regiones del sur, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) realiza “Unko”, iniciativa que ofrece un espacio de exposición de primer nivel a artistas locales para presentar su arte local en ferias que se realizan dentro de terminales. Se desea promover la incorporación de estos artistas a la oferta comercial de los aeropuertos.

“Unko”, palabra quechua, representaba en el imperio incaico a una túnica de tejido muy fino que connotaba prestigio, por ello AAP ha adoptado ese nombre; para identificar, visibilizar e impulsar el desarrollo de marcas de artistas emprendedores a nivel regional. Unko ha desarrollado ferias itinerantes en Ayacucho y Juliaca, y proyecta llegar a otras regiones del sur donde se ubican los aeropuertos de AAP, logrando que los turistas que transitan por el sur puedan apreciar y adquirir piezas de gran calidad y valor cultural e histórico.

Al término de cada edición de Unko, se identifica a los artesanos que destacaron y se les brinda la oportunidad de formar parte del mix comercial de tiendas del aeropuerto. Con ello, se incentiva su formalización mediante un asesoramiento continuo en el proceso de incorporación como socios comerciales de AAP.

Actualmente, el 44% de la oferta comercial de los aeropuertos gestionados por AAP son ocupados por artistas locales que destacaron en la feria y por emprendedores culturales. Arturo Ramos Vallejo, retablista ayacuchano que desde el 2015 participa de esta exposición, es un representante destacado de esta iniciativa. En el 2019, AAP le propuso ingresar a la oferta comercial dentro del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte en Ayacucho, lo que le significó un crecimiento exponencial para que su talento pueda ser reconocido por los turistas locales y extranjeros.

“Unko me ofreció una ventana de exposición que me permitió crecer y consolidar mi arte en una marca: ‘Arturo Ramos Retablos’. Además, he podido crecer debido a la gran acogida de mis productos por parte de los turistas nacionales e internacionales, actualmente, cuento con cuatro stands comerciales en los aeropuertos de Ayacucho, Arequipa, Juliaca y Puerto Maldonado”, mencionó el artista ayacuchano.

A su vez, Arturo genera una fuente de trabajo para otros artesanos de su región, ya que cuenta con proveedores de cerámica y tejidos a los que también les ofrece la oportunidad de exponer sus trabajos en sus locales comerciales.

VIDEO RECOMENDADO