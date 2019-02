Advierten sobre más desbordes y huaicos en el sur del país

Por Martín Sánchez y Lino Mamani.



No hay tregua para los pobladores del sur del país. El Senamhi alertó sobre el inminente incremento de los caudales de los ríos Sama y Callazas, en Tacna; y Otora, en Moquegua, por las intensas lluvias. De acuerdo con dicha entidad, esto podría activar –en cualquier momento– las quebradas de la zona y ocasionar nuevos huaicos, desbordes e inundaciones en estos dos departamentos. Según los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones continuarán hasta este miércoles en el sur.

El presidente Martín Vizcarra, quien viene recorriendo el sur por la emergencia, anunció que este lunes se reunirá con sus ministros para aprobar la asignación de un presupuesto para la reubicación del centro poblado Mirave, en Tacna, donde viven al menos 1,800 personas. “Dicha jurisdicción fue destruida el viernes por un huaico. Tenemos que ubicar a sus moradores en un sitio seguro”, dijo.

PASO ALTERNATIVO



Asimismo, manifestó que el colapso del puente Montalvo, en Moquegua, de más de 50 años, es un “problema serio” y que recién en un mes estará habilitada una estructura que lo reemplazará. No obstante, Vizcarra sostuvo ayer que en 48 horas se restablecerá el tránsito en la Panamericana Sur a través del puente Yaravico. “Será un paso alternativo que comunicará Tacna y Moquegua con Arequipa y el resto del país, mientras se levanta un puente Bailey”, precisó.

En esta región, Southern Perú informó sobre la desaparición de su trabajador Juan de Dios Mamani (64), arrastrado por un alud.

En Arequipa, los ríos Tambo (Islay), Majes (Castilla) y Ocoña (Camaná) corren el riesgo de desbordarse debido a las lluvias en las partes altas, según advirtieron los alcaldes de dichas zonas. En tanto, el río Chili, en la Ciudad Blanca, bajó su caudal. Pese a ello, las autoridades locales siguen alertas para decidir si se cierran por seguridad tres puentes: Bajo Grau, San Martín y Tingo.

En Arequipa son más de 8 mil afectados a consecuencia de las lluvias, según el Centro de Operación de Emergencia Regional (COER). Solo en el distrito de Aplao (Castilla) son 256 damnificados.

EL NORTE SUFRE

La furia de la naturaleza también golpea el norte. Ríos y quebradas se desbordaron en el segundo día consecutivo de fuertes lluvias en Piura. El fenómeno climático originó el bloqueo de carreteras y el aislamiento de algunos poblados.

La zona más afectada es la frontera con Ecuador, debido al colapso del río Alamor, en el distrito de Lancones, en la provincia de Sullana.

DATOS

-Solidaridad: lleve sus donaciones para los damnificados por los huaicos y las lluvias en el sur del país a jirón Paracas 532, Pueblo Libre, (de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.) y en los puntos de distribución del diario Publimetro (de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.). Es una campaña de Grupo El Comercio en alianza con Latam.



-Se puede donar frazadas, alimentos no perecibles o agua embotellada. Daños. En Aplao (Arequipa), 29 viviendas colapsaron el jueves.