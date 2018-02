Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, reveló que aceptaría una condena por lesiones graves su ex pareja.

En conversación con el diario Correo, se refirió a la decisión del Poder Judicial, que lo absolvió de la denuncia en su contra por los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual.

"He repetido diez veces que no lo estoy justificando [agredir a una mujer]. Aceptaría [volver a la cárcel] por lesiones leves, que es lo que han determinado los médicos legistas, no tentativa de feminicidio ni tentativa de violación sexual", manifestó.

Pozo también aseguró que las autoridades, como Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, deben mantenerse al margen de su caso.

"Que el presidente se ocupe de sus casos de Odebrecht, mas no de agarrarse de casos mediáticos para tapar otras cosas", indicó.