Le dieron zorro por perro. Una adolescente quiso comprar un can en el Centro de Lima; sin embargo, se llevó una tremenda sorpresa al descubrir que la mascota que tanto ansió era un zorro, situación que ha generado la preocupación de los vecinos del asentamiento humano Sol Naciente, en Comas.

El zorro de ocho meses de edad vive al aire libre y se ha convertido en un problema para los vecinos de la zona, pues se come a los animales de granja que crían como cuyes, patos y gallinas.

“La verdad es que se come a todos nuestros animalitos que con tanto esfuerzo nosotros cuidamos para poder sobrevivir a esta pandemia”, contó una de las vecinas afectadas al noticiero ‘24 horas’.

La madre del adolescente que compró el animal contó que su hijo pensó que era un perro Siberiano. “Cuando ya fue creciendo y quiso morder, mi esposo dijo ‘ese no es perro, es zorro’, por el olor mismo de las heces y la orina se dio cuenta que era zorro”, expresó la señora.

El animal salvaje era criado por la familia como una mascota; sin embargo, el 28 de mayo, cuando se registraron truenos en Lima, el zorro se asustó y se escapó de la casa donde vivía.

La dueña del zorro contó que se ha visto perjudicada económicamente porque debe pagar por todos los animales que se come en las granjas de sus vecinos, y solicitó el apoyo de las autoridades para que se puedan llevar al animal salvaje a un lugar más adecuado para él. “Quisiera que me colabore alguna entidad para que pueda venir y llevárselo porque no es su hábitat”, puntualizó.

