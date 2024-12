Cajamarca: Adolescente acuchilló a su primo tras encontrarlo teniendo sexo con su madre | VIDEO

Un trágico hecho sacudió al caserío de Teresaconga, en la provincia de Celendín, Cajamarca. Jason David Sánchez Solano, de 21 años, fue asesinado a manos de su primo político, identificado con las iniciales F.J.D.M., de 17 años.

De acuerdo con la información preliminar, el joven tomó esta fatal decisión luego de encontrar a su primo teniendo relaciones sexuales con su madre.

Tras lo sucedido, la madre de Jason relató el momento en que recibió la noticia. “Me llama para que venga porque mi hijo está sangrando, porque lo han apuñalado... Luego habló su hijo y me dijo: ‘sí, yo lo he matado a tu hijo porque lo he encontré cac**** con mi mamá’”.

La tía política de Jason, madre del presunto homicida, intentó justificar el hecho asegurando que ella misma había apuñalado al joven porque supuestamente intentó abusar de ella.

Sin embargo, la Fiscalía y los peritos de criminalística continúan recabando pruebas para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el menor F.J.D.M. ha sido acusado formalmente y se ha solicitado su internamiento preventivo y sería trasladado al centro de rehabilitación “José Abelardo Quiñones Gonzáles” en Chiclayo.

