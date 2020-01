Luego de la denuncia presentada por el padre del joven Christian Mayer Giraldo (16), quien falleció ayer en extrañas circunstancias tras entrenar en la Escuela de Alto Rendimiento del CARP (Club Atlético River Plate) PERÚ en el distrito de San Martín de Porres, representantes del citado club se pronunciaron al respecto.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el equipo de fútbol informó que no brindará ninguna declaración a los medios de comunicación sobre el caso. No obstante aclaró que, al momento en que el joven presentó problemas de salud, se comunicaron con las autoridades pertinentes para auxiliarlo pero, al no existir una ambulancia para su traslado, lo trasladaron por cuenta propia al hospital.

La publicación, además, señala que la citada escuela no mantiene ningún vínculo con el club River Plate de Argentina.

Asimismo se comprometieron en asumir los gastos de sepelio y traslado de los restos del fallecido deportista a su natal Huaraz.

Como se recuerda, tras conocerse del deceso de Mayer Giraldo, su padre denunció que los responsables de la academia no se comunciaron con él ni su hermana, que figura como apoderada del menor, para avisarle del delicado estado de salud de su hijo.

“Me indigna que no se comunicaron conmigo en ningún momento. ¿Qué pasaba si la amiga de mi hijo no me llamaba? Mi hermana es apoderada de mi hijo acá en Lima, pero tampoco le comunicaron nada. Eso es lo que me indigna”, manifestó.

Según los primeros informes policiales, el joven llegó sin vida al nosocomio y fue trasladado por un tutor y coordinador de la academia. Aparentemente, Christian sufrió un desmayo durante una sesión de entrenamientos.