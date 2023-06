Más que un Niño Global, lo que debe preocuparle al país es El Niño Costero cuyo impacto ya se siente en la economía del país. Perú21TV habló al respecto con Abraham Levy, el hombre del tiempo.

El Centro de Predicción Climática advierte que está en curso el Niño Global, ¿qué significa eso?

Lo que nos afecta a los peruanos es El Niño Costero, es el calentamiento del Océano Pacífico pegado a nuestra costa y cuando el calentamiento del mar alcanza el centro del Océano Pacífico ya se denomina un Niño Global. La suma de El Niño Costero más El Niño Global es lo que siempre hemos conocido como el Fenómeno de El Niño.

¿Qué impacto tendrá?

Hay un daño silencioso que está afectando a la economía peruana de forma creciente. Por ejemplo, ha sido suspendida el inicio de la temporada de pesca de anchoveta, una actividad extractiva que a lo largo de un año normal genera entre 2 y 3 mil millones de dólares de ingresos al Perú.

¿Qué otros sectores se verían afectados?

El agro, las plantas necesitan frío y ese frío estacional tiene que venir en junio, julio, agosto y setiembre, y estamos con temperaturas tan altas que si no llega a ese frío, los árboles de mango que están en el norte, en Piura, no van a producir flores y si no producen flores no vamos a tener mangos. Nuestra producción de palta, uno de los mayores productos de exportación del Perú, que se estimaba iba a crecer 16% este año, se verá mermada; lo mismo con las papas, si hay calor la producción se cae.

Panorama preocupante…

Hay una serie de impactos a nivel comercial, industrial, agrícola y pesquero que van a afectar el resultado de la economía peruana. Entonces, concentrémonos en El Niño Costero, El Niño Global va a producir impactos en la economía de otros lugares. Lo más probable es que El Niño Costero en el 2024 sea débil o moderado.

