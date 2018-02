Abogado de Adriano Pozo sobre sentencia: "Es una decisión valiente y justa" [VIDEO]

Hoy la Corte Superior de Justicia de Ayacucho absolvió a Adriano Pozo , ex pareja y agresor de Arlette Contreras , de los delitos de tentativa de feminicidio e intento de violación.

Pozo no estuvo presente en la lectura de la sentencia, pero su abogado Juan Carlos Portugal sí y calificó la decisión como "valiente y justa".

"(Pozo) Es absolutamente inocente, más de 69 audiencias y 31 testigos de cargo no han logrado probar ni la tentativa de violación sexual ni la tentativa de feminicidio", dijo el letrado.

Además, agregó que "no es por incidencia que este segundo juicio absuelva a Adriano Pozo. Yo sé que, quizás socialmente, para un sector no sea favorable y ventajosa esta sentencia pero, como lo he repetido en cada entrevista, el lenguaje del juicio es el lenguaje de las pruebas".

Portugal indicó que "ya son dos los juicios en los que se ha logrado la absolución de Adriano Pozo y entendemos que es una decisión bastante valiente y justa".

Finalmente, el abogado dio a conocer que han apelado la orden de reparación civil impuesta a Pozo, la misma que asciende a S/80,000. "Hemos apelado la reparación civil, se le ha absuelto por ambos delitos, sin embargo se le ha otorgado una reparación"