Es uno de los problemas más graves que afronta nuestro país. Por ello, el 83,6% de peruanos está preocupado por la inseguridad ciudadana , según reveló la Encuesta Nacional Especializada sobre victimización 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI ).

El alto grado de delincuencia y violencia ha hecho además que un 10,2% haya decidido modificar sus hábitos para contrarrestarla.

Así también la ola delictiva que se acrecienta día a día, ha traído como consecuencia que un 39,4% haya descartado salir de noche y un 25.3% no lleva mucho efectivo cuando está en la calle. En tanto, un 9,5% no porta tarjetas de crédito o débito así como un 5,2% no utiliza joyas.

Pese a las políticas y medidas de seguridad que ha adoptado el Gobierno, hay un 17,9% que no deja su casa sola, e increíblemente un 6.4% ni siquiera sale a caminar.

Incluso, un 12,4% no deja que sus niños salgan solos a la calle si no es en compañía de un adulto.