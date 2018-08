Hoy se cumplen 11 años del terremoto que devastó el sur de nuestro país y se sigue hablando sobre la reconstrucción. Por ello, el gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz Benavides , se refirió sobre las construcciones que se han dado en Ica.

"La región Ica restableció todos los servicios básicos años atrás. Los hospitales modernos son un privilegio. Tenemos aeropuertos nuevos y autopistas. Además, se han desarrollado centros comerciales, el puerto de Pisco se está modernizando. Desde el punto de vista de la ciudadanía, Ica se ha recuperado hace años", declaró Cillóniz a Perú21.

11 AÑOS DESPUÉS, AÚN FALTA



Sin embargo, el gobernador reconoce que aún falta la reconstrucción de los monumentos históricos.

"Los monumentos siguen en ruina como la catedral, pero ya se va a reiniciar. El templo de Señor de Luren ya se está avanzando. Esto se ha demorado por problemas de titulación de los terrenos que son del obispado y no estaban saneado, así que no culpemos a la reconstrucción, sino a los problemas legales", precisó.

"Ica está con nueva cara hace años y muy dinámica en su economía. Se han instalado muchos centros comerciales, hay urbanizaciones nuevas, inversiones de todo tipo, pero contrasta con los monumentos", añadió el gobernador de la región Ica.

¿QUÉ FALTA EN PISCO?

Para Fernando Cillóniz, solo falta el Palacio Municipal de Pisco. "No es que queden cosas para la reconstrucción que afecte a la vida diaria de los pisqueño o iqueños, eso no. Solo no tenemos el Palacio Municipal, pero Pisco tiene un hospital muy moderno, agua y desagüe. Toda la ciudad se ha reconstruido".

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La región Ica está mejor preparada para afrontar un sismo de la misma magnitud.

"Por cuatro años hemos tenido El Niño costero y realmente hemos manejado la emergencia. Yo creo que estamos mejor preparados. La infraestructura es antisísmica, así que Dios no quiera que vuelva un terremoto de la misma magnitud, pero si sucediera, el daño sería menor", manifestó Cillóniz.