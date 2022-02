La designación de Hernán Condori como ministro de Salud es una vergüenza para el país y a la vez un riesgo para la vida de gran parte de la población. Y confirma, de paso, que los antecedentes de los ministros y de sus funcionarios ya no importan en este gobierno, pues tiene a un presidente que decide sobre la base de su salvación política, repartiendo cuotas de poder a quienes le garanticen su continuidad o le ofrezcan una fidelidad más allá de cualquier escándalo.

Condori, como se sabe, ha sido puesto ahí por Vladimir Cerrón, y a Castillo no le importó deshacerse del ministro Hernando Cevallos –quizás el único que tuvo una gestión consistente en estos meses de pavor y desgobierno al continuar con la vacunación en el país– con tal de contentar al dueño de Perú Libre para que no le quite su apoyo, como amenazó hacer con el extinto gabinete Valer si este hubiera llegado a presentarse en el Congreso.

Como se ha dicho en anteriores nombramientos, todo indica que ni Castillo ni sus asesores en la sombra se toman siquiera el trabajo de revisar los antecedentes de las personas que convocan para desempeñarse al frente de las carteras de Estado. Los nombres de futuros ministro o altos funcionarios se deciden simplemente en el intercambio de figuritas de las negociaciones políticas.

El grueso file de cuestionamientos con que llega el nuevo ministro de Salud va desde haber promovido sustancias fraudulentas –como la denominada ‘agua arracimada’, cuyas virtudes curativas o “sanadoras” ningún hombre de ciencia o profesional de la salud respalda– hasta las investigaciones penales que le siguen el Ministerio Público y la Contraloría, casi todas por actos de corrupción mientras fungió de director ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo, del gobierno Regional de Junín, contratado nada menos durante la égida de Vladimir Cerrón.

No le falta ni un ápice de razón a Oscar Ugarte, exministro de Salud, cuando dice que Castillo ha convertido a una cartera tan sensible para el bienestar de los peruanos en un “botín político” de Perú Libre. Es decir, estamos ante un presidente que no solo se niega a aprender, sino que además –pasando apenas la tercera ola de la pandemia– atenta contra la ciudadanía al pagar favores poniendo la salud pública en manos de un charlatán.