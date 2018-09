Los zapatos rojos de Aretha

El mundo despidió con admiración a una grande de la música. En la ciudad de Detroit, que según dicen no volverá a ser la misma, pues perdió a su reina, se realizó unos de los funerales más apoteósicos de la historia, ex presidentes, políticos, activistas de derechos humanos, artistas y miles de seguidores le dieron el último adiós a Aretha Franklin,

El pasado 16 de agosto, la reina del soul murió en su casa rodeada de toda su familia, tras una larga batalla contra un cáncer de páncreas. Su muerte ha sido tratada como la de un miembro de la realeza. Primero se realizó un recorrido póstumo por la ciudad en la que se crió; durante una semana el féretro, totalmente dorado, se expuso en lugares icónicos para la comunidad, cada día con una vestimenta diferente, propio de una gran diva.

Durante dos días, miles de personas hicieron largas colas en el Museo de Historia Afroamericana para despedirse de ella. Allí lució un vestido rojo y unos impresionantes zapatos taco aguja del mismo color.

El día del homenaje central, la familia decidió que luciera un brillante vestido dorado y unos zapatos de tacón con lentejuelas, el acto tenía connotaciones de funeral de Estado. El expresidente Bill Clinton, señaló que se alegró cuando vio que el ataúd estaba abierto porque quería saber qué se iba a poner la diva en un día como ese. El ex mandatario señaló que Aretha se preocupó por la gente marginada, de los que no tuvieron su suerte, y que trabajó muy duro para conseguir lo que logró.

También estuvo presente Jesse Jackson compañero de la Aretha activista y Martin Luther King Jr., en la batalla por los derechos de la población negra de Estados Unidos. El hizo un discurso más político. "Si ustedes se van hoy y no se registran para votar, deshonrarán a Aretha", le advirtió a la multitudinaria audiencia.

Luego se leyó una carta de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, en la que recordó la contribución de la artista a la lucha por los derechos de los afroamericanos. “Ya sea uniendo personas mediante emocionantes intersecciones de géneros o impulsando importantes causas a través del poder de la canción, el trabajo de Aretha reflejó lo mejor de la historia estadounidense”, escribió Obama. Aretha Franklin era una institución estadounidense, tras cantar en la toma de mando de tres presidentes, Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de George W. Bush en 2005.

El servicio religioso, se alargó por más de ocho horas, entre discursos y actuaciones de artistas emblemáticos como Stevie Wonder, Smokey Robinson, Jennifer Hudson, entre otros. El ataúd, partió en una carroza fúnebre blanca de los años cuarenta escoltada por más de 100 cadillacs de color rosa, en recuerdo a su famoso tema de los ochenta, “Freeway of Love”, hacia el cementerio Woodlawn, donde fue enterrada junto a su padre, sus hermanos y un sobrino.

Aretha Louise Franklin nació en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1942, comenzó su carrera musical de niña cantando gospel en la Iglesia Baptista New Bethel, donde su padre, Clarence Franklin, era el pastor y confidente de Martin Luther King. Con 18 años recién cumplidos, se mudó a Nueva York para tomar clases de danza y canto .A mediados de los sesenta, se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó siempre en favor de los derechos raciales en Estados Unidos.

En 1987, se convirtió en la primera mujer en entrar en el salón de la fama del Rock and Roll. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según Rolling Stone en 2008. Fue galardonada con 18 premios Grammy, y se puede decir que su tema emblemático fue “Respect” , el que le dio la partida para su carrera comercial, sin dejar de mencionar otros como “Master of eyes” y “Don't play that song”. Ella grabó 112 sencillos que ingresaron al ranking de Billboard y fue una de las mejores vendedoras de todos los tiempos, con 75 millones de discos a través del mundo. Sirvió de inspiración para muchos otros artistas como Whitney Houston, Alicia Keys, Annie Lenox y muchos más.

Su multitudinario funeral fue la manera de decir adiós a una grande, la que pese a ser madre a la edad de 12 años salió adelante, la que luchó, cantó y gritó por los derechos de las minorías y quien tuvo gran influencia en la vida de varias generaciones. Adiós a la reina del soul, adiós a la diva: adios Aretha, la de los maravillosos tacones rojos.