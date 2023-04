[OPINIÓN] José Luis Gil: “¡Ni un “gallo” atrás!”.

La dura batalla del Perú contra la arremetida de la izquierda internacional se refleja en algunas acciones positivas, aunque tardías, del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien retiró a los embajadores de México y Colombia, como rechazo por las expresiones inamistosas hacia el Perú de los presidentes López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente. Otra medida es que ya no se permite el ingreso de Evo Morales ni de activistas argentinos que vinieron a alborotar nuestra democracia. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, una muestra de mayor firmeza de la gobernante sería expulsar al espía cubano ‘Gallo’ Zamora y esposa por el grave daño que les hacen al país y a la democracia. Entendemos que la afinidad ideológica de la presidenta y estos puede ser un problema, pero ahora usted es presidenta de todos los peruanos y no solo de grupos afines.

Por eso coincidimos con las fuertes expresiones de la congresista Adriana Tudela sobre la presencia del ‘Gallo’ Zamora y la inacción del gobierno para retirarlo. La valiente congresista increpó a las autoridades diciendo: “No me explico por qué la Cancillería se resiste a retirar al ‘Gallo’ Zamora”. Por otro lado, hay que decirle a la parlamentaria que también enfile sus baterías contra el propio Congreso, para que ponga contra la pared a la Cancillería y deshacernos de una vez por todas de un operador político y de inteligencia altamente peligroso que tanto daño le hace al país. La población está cansada y esperamos que este hastío no se convierta en actos de violencia contra el tristemente célebre ‘Gallo’ o no lo dejen entrar a su embajada hasta que se vaya del país. Cuidado.

De más está recordar que la estrategia regional de imposición y sometimiento ideológico y político de izquierda que se han propuesto los conspiradores tiene que ver con la dinámica de los actores (nacionales y extranjeros, como el ‘Gallo’ o Evo), de las circunstancias (económicas y sociales promoviendo la violencia social, los conflictos sociales) y de los escenarios (para que la correlación de fuerzas políticas esté siempre de su lado). Esta dinámica tiene como finalidad convertirnos en dictadura, apoderarse de los recursos naturales, “organizar” fuerzas bélicas paralelas (licenciados, mineros ilegales y otros) para someter a la población, claro está, con el uso de su “violencia revolucionaria”.

El ‘Gallo’ Zamora y todos aquellos que creen que pueden hacer del Perú su chacra, se equivocan. No olviden que somos un país vencedictaduras, vengan de donde vengan; y, en el caso de los radicales de izquierda, como Sendero Luminoso y el MRTA, les contamos que los peruanos los derrotamos policial y militarmente en la década del 90, los estamos venciendo hoy políticamente desalojándolos del poder con la Constitución en la mano, y su extinción ideológica está en marcha desde la educación con la unidad de todos, promoviendo la vida, la paz, la libertad y la democracia. Están notificados. ¡Sí se puede!