La entrevista radial con la psicóloga en el mes del amor va en su mejor momento, el tema ha calentado las líneas telefónicas, entran demasiadas llamadas de todo el país, la productora sonríe, nos dice por interno que vamos un bloque más con el tema, lo que quiere decir que está funcionando muy bien “al aire”.

Entonces vámonos al corte y volvemos por Radio Programas del Perú, y justo en ese preciso instante, en ese microsegundo previo al corte comercial a propósito del tema: “CÓMO MANTENER VIVA LA LLAMA DEL AMOR”… la invitada me pregunta: “¿Y tú Carlitos, que estás casado hace cinco años, sigues enamorado de tu esposa?”. Se genera una pequeña algarabía en el estudio, mi compañera de programa dice: “¡Ay, pero qué pregunta! Si Carlitos siempre habla lindo de su esposa y lo bien que se llevan. ¡¡¡Tú qué dices, Carlos!!!!”.

“NO, YO NO ESTOY ENAMORADO DE MI ESPOSA. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios”.

Acto seguido silencio sepulcral en la cabina. La productora dejó de sonreír, el operador de audio me mira confundido, la coconductora me mira desconcertada y la psicóloga me pide perdón por haberme hecho esa pregunta. Yo que tengo cierto entrenamiento en el arte de meter la pata y cagarla a nivel nacional volteo, los miro a todos y les digo: “¿Qué pasó?, ¿dije algo malo?”.

La respuesta no se hizo esperar. Productora, invitada y coconductora dicen a la vez: “¡Pero claro, cómo o vas a decir eso a nivel nacional, que no estás enamorado de tu esposa!”.

Solo me queda el silencio como aliado y salvador. Tengo demasiados motivos para odiar el enamoramiento. Las dos últimas veces que tomé decisiones estando enamorado me fui en caldo. Las dos veces que pedí matrimonio en el pico de mi enamoramiento no salieron como lo esperaba. La vez que hablé con los padres de una chica de la cual estuve más que enamorado a la semana me estaba enamorando de otra persona. Es decir, me enamoré y desenamoré en la misma semana, el mismo día, con una diferencia de dos horas. A la 1:00 p.m. salí de su casa como novio y a las 3 de la tarde conocí a mi primera esposa.

La primerísima primera vez que me enamoré tenía cuatro años de edad. El amor de mi vida era una chica de 21 años, loretana, estudiante de enfermería que le alquilaba un cuarto a mi vecina. El anuncio en la puerta de calle: “Se alquila habitación a señorita, estudiante, soltera y de provincia” ya no tenía razón de ser. La señora Olga había encontrado inquilina y yo el amor. Cuento corto, el día que tomé valor para hacerle un dibujo y entregárselo en persona, justo ese día la vi llegar con un chico de la mano.

Vengativo como soy simplemente miré, no dije nada y esperé encontrarme con la señora Olga para decirle que la chica a la que le alquilaba el cuarto no estaba cumpliendo el requisito que decía el cartelito “soltera”, porque acababa de verla besarse con un señor en el parque. Profundo placer fue el que sentí cuando unos días después el cartelito volvió a aparecer en la puerta de mi vecina. Cabe resaltar que doña Olguita era Testigo de Jehová, es decir no se andaba en huevadas cuando le mentían.

Cuando me enamoro no pienso, soy impulsivo, estoy en modo adicto, me sudan las manos, pienso en ella todo el día, se me activan las inseguridades, me quedo pegado con sus olores. Soy de los que pide calzón de recuerdo y no siento ninguna vergüenza en decirlo. Cuando me enamoraba ponía todas mis esperanzas en la otra persona. Llegaba el salvavidas. Cuando me enamoraba sentía que comenzaba recién a vivir. Cuando me enamoraba lo poco que quedaba de mí simplemente desaparecía. Cuando me enamoraba tenía comportamiento camaleónico. Haré lo que tú me digas, seré como tú quieras que sea, simularé ser del peso y medida oficial que tú necesites. Hasta que se me pase el hechizo.

En mi historial de amores significativos está Paulina. Vivíamos juntos, habitábamos el mismo techo, nos reíamos cada vez que nos quedábamos solos en la casa. La invitaba a bajar a mi cuarto. Ella dormía en la azotea. Nos encantaba ir a comprar el pan todas las tardes y para hacer un poquito más larga la caminata le pedía que nos fuéramos un poquito más allá, hasta la otra panadería, la de Julio C. Tello. “Ay, joven, pero su mamá se va a molestar, no le gusta que me demore mucho”.

“Si mi mamá se molesta yo te defiendo. Además, no me parece justo que tú duermas en el techo, te bañes con agua fría y no te sientes a comer con nosotros. Deberías denunciar a mi mamá en el Ministerio de Trabajo”. De ninguna manera iba a permitir ese trato para el amor de mi vida.

La sugerencia parece que le hizo sentido a Paulina y un buen día llegó un inspector del Ministerio de Trabajo a la casa. Mi vieja se trenzó con el susodicho. Se agarraron de inspector a inspectora. Mi vieja hacía lo mismo pero para el IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social), ironías de la vida. Paulina fue despedida. Y mis últimas palabras fueron: “no te vayas, Paulina, espérame solo siete años hasta que cumpla dieciocho y nos vamos juntos”.

Ella respondió: “Ay, que lindo que es, joven”, me dio un besito en la frente y se fue. Tres Doritos después, mi vieja me sacó la entreputa.

El “enamoramiento” tal y como lo conocemos, no es el amor propiamente dicho. El enamoramiento es un proceso químico en el que nuestras hormonas están en desbalance. Tiene que ver única y exclusivamente con un proceso biológico, cuya finalidad es perpetuar la especie. La “cultura” se ha encargado de desinformarnos y vendernos la idea que ese proceso es sinónimo de amor. FALSO.

“Qué lindo, siente mariposas en el estómago, seguro está enamorado”. FALSO, eso es cortisol puro y duro.

El enamoramiento es pura química que en tres etapas muy marcadas (atracción, flechazo, apego) nos hace segregar ciertas hormonas en modo huaico. Hay un derroche hormonal que nos desequilibra y provoca alteraciones neuronales en áreas del cerebro relacionadas con la percepción. Es decir, producto de este ciclo que dura entre seis meses y tres años, nunca más que eso, estamos completamente drogados, embrutecidos. Se apaga un lado del cerebro, el que tiene que ver con el área de las emociones negativas y el juicio crítico.

Por ende perdemos toda capacidad para ver integralmente a la persona que tenemos al frente. No somos objetivos, la vemos maravillosa, perfecta y hermosa, sin defecto alguno. Lo cual es peligrosísimo, porque muchas veces es justamente en ese tramo que tomamos decisiones como, por ejemplo, casarnos, convivir, etcétera, etcétera.

Es necesario esperar un poquito más, conocer lo que nos está pasando hormonalmente y desde ahí no caer en ese dicho popular, pero muy sabio, “el amor es ciego” porque efectivamente desde la ceguera no podemos elegir conscientemente.

El enamoramiento es una etapa, el primer paso, el previo para que aparezca el amor. El amor justo llega cuando nuestro cerebro ya está desinflamado, las hormonas en equilibrio (testosterona, estrógeno, dopamina, feniletilamina, serotonina, noradrenalina, vasopresina, oxitocina). Una vez que estas vuelven a sus niveles adecuados, recien ahí aparece la posibilidad de ver a la persona en su totalidad. Es decir, ya le encontramos los defectos, o lo que no nos gusta mucho y es precisamente a partir de ahí que ya estamos listos para elegir.

Porque el amor es eso, elegir a la otra persona integralmente, con lo bueno, lo no tan bueno y lo feo que habita sin pretender transformarla.

Así que por lo mismo y todo lo anteriormente expuesto y mis amores fallidos, al día de hoy yo puedo decirles que NO ESTOY ENAMORADO DE MI ESPOSA, no estoy cegado, bloqueado ni locamente tomado por hormona alguna. El impulso ya no me gana.

Para más detalles, explicaciones e historias de este tonto enamorado, este viernes 14 de febrero estaré en el Teatro Canout, bajándole la llanta a San Valentín y riéndonos un muy buen rato.