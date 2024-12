Ya se sabría quién estuvo en el 'cofre' con la presidenta

Hemos tocado fondo en la institucionalidad del país, sobre todo en entidades del Estado llamadas a ser el contrapeso de quienes ejercen el poder político, este sería el caso del Poder Legislativo. Pareciera un espejismo, un lejano recuerdo, lo imponente del Congreso de la República, el respeto que inspiraba, y que está llamado a inspirar, especialmente porque su conformación está representada por distintos sectores sociales del país. Ahora, en mi opinión, asistimos al penoso espectáculo de personas, entre ellas funcionarios, que se zurran en la convocatoria que se les hace desde tal espacio, para tomar razón de temas de interés nacional o absolver cuestionamientos que involucran a autoridades de la más alta magistratura, pretextando excusas endebles para no ir o, por último, ya ni eso, no van y punto, ese es el nivel de respeto. Los casos más próximos los tendríamos en la presidenta ejecutiva de Essalud, Dra. María Elena Aguilar Del Águila, y del cirujano Mario Cabani, quienes no acudieron a la Comisión de Fiscalización, convocados en el marco de indagaciones sobre una intervención quirúrgica que se habría practicado la jefa del Estado, Dina Boluarte, en una clínica particular, confirmada por su otrora PCM Alberto Otárola.

Si lo anteriormente descrito es penoso, lo es más, lo huérfano de respaldo que estaría el congresista Juan Burgos, a la sazón presidente de la citada comisión, por parte de un sector mayoritario de sus colegas, que “a la hora de la hora” no secundan con votos aprobatorios en el Pleno sus pedidos de concesión de facultades de comisión investigadora para graves y delicados casos de corrupción en el Perú. Así las cosas, Burgos es una voz en el desierto, a quien, dicho sea de paso, no conozco, sabemos por las noticias que su persistencia en indagar temas espinosos ha destapado datos reveladores. ¡Ah!, pero si la investigación apunta a la presidenta Boluarte, parecería ser ninguneado en la interna.

Meditemos en aquello de: “No importa el color del gato, con tal que cace ratones”, es indistinto quién esté a la cabeza de una investigación, su color político, sino la búsqueda de la verdad, la que no es posible conocer por boca de sus protagonistas, que dicen que solo lo harán ante los operadores de justicia, pero llegado el momento, en más de una oportunidad se acogen al silencio, dejando atrás el Principio de Rendición de Cuentas del servidor público, propio de las democracias.

PD: Tremenda “pepa” la de Burgos, acerca de que ya se conoce no solo la dirección de la casa del condominio Mikonos, donde se habría dirigido la mandataria, sino también con quién estuvo en el ‘cofre’, guardando lo último en reserva en salvaguarda de la persona, citando sus palabras: “No vaya a ser que después la vayan a desaparecer”. Wow.