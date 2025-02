¡Ya sé cuánto ganas!

Un diario de negocios nos despertó ayer con una noticia preocupante. Según la nota, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) estaría pretendiendo obligar a las empresas que cotizan en bolsa a revelar al público en general cuánto ganan los directores y gerentes que trabajan en ellas.

Lo anunciado en el referido diario debe preocuparnos, porque es una muestra más de los graves daños y perjuicios que puede causar el exceso de regulación y la innecesaria intervención del Gobierno en la economía. La regulación de las empresas que conforman el mercado de valores debe servir para que los inversionistas tengan a su disposición información relevante que les permita tomar mejores decisiones; y no para satisfacer curiosidades personales ni llenar las páginas de diarios y revistas sensacionalistas.

Los estados financieros de las empresas ya cumplen con revelar al público en general los costos laborales de su personal y las sumas agregadas de sus retribuciones. Dar a conocer públicamente dicha información de forma individualizada es innecesario, y no sirve a los fines que la regulación del mercado de valores busca proteger.

Es grave que una autoridad del Estado pretenda dictar una norma que viola derechos fundamentales de trabajadores del sector privado, atentando contra su privacidad e intimidad; mucho menos cuando no cuenta con una ley que la faculte a hacerlo. Si bien se trataría de una norma que afectaría solamente a directores y gerentes de empresas listadas; en el futuro podría ocurrirle a cualquiera. De la noche a la mañana, trabajadores de empresas privadas podrían verse expuestos a que sus ingresos sean conocidos por el mundo entero; incluyendo, por supuesto, a los delincuentes y extorsionadores que andan constantemente al asecho en nuestro país.

Debemos ser muy enfáticos: no existe justificación legal ni racional alguna para crear una obligación de esta naturaleza en el mercado de valores peruano. Obligar a las empresas a revelar cuánto ganan sus directores y gerentes es un despropósito. Se trata de una obligación que no sirve al interés general de la población. No se trata de defender a directores y gerentes de empresas listadas; sino la legalidad y la razonabilidad del sistema jurídico peruano.

Confiemos en que la SMV pueda revisar sus intenciones antes de dictar una norma que sería manifiestamente ilegal y desproporcionada; antes de generar daños a personas que dedican su tiempo y esfuerzo a hacer del Perú un país más moderno y desarrollado.