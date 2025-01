Ya no queda nada de la relación Boluarte-Otárola

Estos días se ha visto que en Palacio se viene una especie de “la noche de los cuchillos largos”, porque a la luz de los reportajes periodísticos del fin de semana y los dichos en la red social X, se estaría viniendo una purga en el Gobierno, que tiene por objetivo despercudirse de los ministros que están en problemas y se hunden cada semana con los nuevos destapes que los involucran.

Pero no solo es una razia, lo que seguro pretende hacer Dina Boluarte es buscarle una salida al momento crítico que tiene a su gobierno sumido en la más grande impopularidad y cuestionamiento de la gestión presidencial, y no tiene otra alternativa que expectorar a los ministros que le están causando problemas.

Lo grave es que esto también involucra a sus exaliados en el gobierno, como el caso del expremier Otárola, que ha recibido una chiquita de la presidenta, acusándolo que se ha querido colgar de la falda de una mujer; la respuesta no se hizo esperar y ha retrucado que en política el ABC es mantener la cordura antes de actuar. Estos dimes y diretes que utilizan la palestra, considero que son el preludio de una ataque mutuo y deslinde de responsabilidades penales con lo acontecido en el país a inicio del gobierno.

Este affaire, que involucra directamente a Boluarte con Otárola, es en realidad el talón de Aquiles de este gobierno, puesto que podría llevarlos a la cárcel a ambos personajes una vez termine su gestión, porque tienen la responsabilidad política de las muertes y sobre todo, esto tiene implicancias penales que al final si uno de los actores decide contarlo todo, el otro simplemente terminará en prisión, porque evidentemente hay consistencia con el uso y abuso de la fuerza violenta para reprimir las protestas, que al final enlutaron a estas 49 familias.

Por eso resulta inverosímil que se estén lanzando pullas entre ambos, que estuvieron dirigiendo al país y que ahora están buscando desmarcarse del problema en el que están metidos. Tienen el deber de aclarar al país todo lo sucedido, lo cual no se ha dado porque las investigaciones fiscales están estancadas y no hay una respuesta al pedido de justicia de las familias de las víctimas.

Esta historia recién empieza y próximamente estaremos viendo los siguientes capítulos en que Otárola y Dina se acusen mutuamente de los presuntos delitos que habrían cometido y que evidentemente van a tratar de deslindar, y para ello no les va a importar si el perjudicado es el otro, con tal de salvar el pellejo.

