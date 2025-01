Ya no queda nada de la Constitución del 93

Desde que empecé a hacer política partidaria, una de las principales banderas que enarbolamos en la izquierda es promover una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución espuria de 1993, justamente promovida después del autogolpe de Alberto Fujimori, que para perennizarse en el poder y controlar el Estado requería una Constitución a su medida.

Los argumentos sobran para sustentar el cambio de Constitución, sobre todo en el capítulo económico, que arrincona y limita al Estado a un rol marginal en la economía y fortalece el modelo económico neoliberal, lo cual podemos poner en debate, y también argumentos sobran para cuestionar la Constitución del 93.

El problema es que si hacemos legislación comparada sobre todo con los países desarrollados del mundo y que tienen una democracia e institucionalidad consolidada, vamos a toparnos con una realidad: el tema económico no está establecido por Constitución, se asumen postulados generales, pero no definen el modelo económico, al contrario, incentivan a que el país desarrolle su economía, promueva mercados y busque el mejor escenario internacional posible, para que se posicione y genere el crecimiento económico del país.

Es un punto muy importante, que para mí fue punto de inflexión en mis aspiraciones constituyentes y que a la par me significó cuestionamientos desde sectores de la izquierda radical, pero también en sectores progresistas en las que he militado, porque creen que uno está claudicando en los principios de izquierda y no es así; el mejor ejemplo es la China comunista que es más capitalista que cualquier agencia de bolsa de Wall Street.

Otro ejemplo es el socialismo de los países nórdicos y en especial el caso de Suecia que desarrolla un socialismo democrático, que promueve una economía con rostro humano y sustentable para el medioambiente, que en ese equilibrio entre manejo económico y políticas sociales (acá dirían de caviares, estúpidamente) han logrado un equilibrio social, económico y de bienestar. A los detractores los invito a leer “Socialismo Nórdico” del politólogo danés Pelle Dragsted.

Dicho esto, resulta inverosímil que los entonces guardianes de la Constitución del 93 hoy sean los verdugos de haber cambiado el 57% de la Constitución fujimorista, mostrando al país, que al final no les importa la Constitución, ni siquiera su líder, lo que importa son los negociados y los beneficios que obtienen, favoreciendo a economías ilegales y leyes para que los delincuentes hagan de las suyas; ni qué decir de la destrucción de la institucionalidad del país. Y así quieren restituir la firma del sátrapa Alberto Fujimori.