Ya no decidimos por quién votamos

La democracia, como forma de gobierno, supone muchas cosas, pero entre las más importantes está la facultad absoluta que tiene la ciudadanía de elegir a sus representantes. Decir que vivimos en dictadura no es correcto, pero sí podemos afirmar que esta —cada vez menos— democracia sigue siendo aplastada ante nuestros ojos y por supuesto contando con nuestra complicidad. Si algo hemos visto durante este gobierno es el uso del poder político y jurídico para favorecer a grupos de poder que, en buena cuenta, responden a grupos económicos. Lo sucedido la semana pasada con el expresidente Sagasti es una muestra más de lo que afirmo. Pese a que Sagasti en todo momento manifestó su intención de no postular a ningún cargo público, lo que en buena cuenta ha hecho el Congreso es asegurarse de que no lo haga. ¿Por qué se sanciona a Sagasti cinco años después de los hechos denunciados y a poco más de 100 días de la fecha límite establecida por el JNE para inscribir a los precandidatos para las elecciones de 2026? Por si acaso, y no solo por venganza (que es aún peor), como afirman algunos. Porque quienes deciden por quién votamos los peruanos no somos los peruanos, sino un grupo de 24 peones a la orden de sus jefes. Y Sagasti es solo uno más, porque el objetivo es claro: cualquiera que pueda restarles votos a los candidatos de esos grupos de poder debe ser eliminado de toda posibilidad de postulación. Si Sagasti es un buen o mal candidato, lo debe decidir la masa electoral, no un puñado de incapaces (con argumentos descabellados) que han demostrado, en estos últimos 4 años, ser solo unos asalariados de 3 o 4 vendepatrias que se han dedicado a destruir el sistema político y jurídico para hacerse más ricos y poderosos. Por esa ruta pasan quienes ya estuvieron en el poder, pero tengamos paciencia, esperemos las tachas y por ahí pasarán todos los nuevos candidatos que hayan decidido aventurarse en la contienda. Ayer fue Sagasti, mañana serás tú.