-Prosigue la intensa campaña mediática para blindar a Vizcarra, a pesar de estos nuevos audios tan comprometedores. Como pronostiqué, ya se apareció el “doctor” Eloy del TC en un dominical televisivo del canal más oficialista (tenía que darle cabida) para fungir de guardaespaldas legal de Vizcarra.

-Salvo los chismes sobre la aparentemente poco aburrida vida íntima de Vizcarra, pues esos son apetitos que solo pertenecen a su vida privada, existe bastante tela que investigar en esos últimos audios presentados. Seguramente por eso ayer Vizcarra no salió gallito como la vez anterior. Se victimizó, como siempre, pero gallito ya no se nos apareció. ¡Hasta disculpas pidió! No creo que le vaquen, pero quedará muy quiñado y hasta las focas mediáticas ya marcarán distancias. Y sabe la que se le viene en cuanto deje el poder.

-¿Se han dado cuenta de como casi ningún medio recogió ayer lo expresado en los audios sobre los fiscales Zoraida Ávalos y José Domingo Pérez, que fue bastante fuerte? ¿Desidia? ¿Miedo? ¿Complicidades? Estos dos fiscales por mucho menos han abierto indagatorias a otros. Y los medios por mucho menos han crucificado gente. ¿Saldrá algo más de ellos hoy? No creo.

-Algo de información: este procurador Luis Alberto Huerta Guerrero que ha presentado esa disparatada demanda competencial ante el TC es el mismo funcionario caviarazo que también en 2013 pidió interpretar (junto al IDL) el voto del finado magistrado del TC Vergara Gotelli sobre si hubo lesa humanidad en el caso El Frontón. Esta mayoría humalista del TC controlada por este mismo Eloy “interpretó” como quiso ese voto y reabrió el caso. Este Huerta proviene de las canteras de la ONG CAJ de García Sayán.

-¡Gracias, Panorama! La vez pasada sacaron las agendas de Nadine y ahora estos audios. Son de las pocas ventanas abiertas en esta barrera mediática oficialista.